"Прокоптились" у костра? Вот как легко убрать запах дыма с одежды
После выхода на природу и отдыха у костра остается не только хорошее настроение, но и резкий запах дыма на одежде. К счастью, существует несколько проверенных способов, которые помогут быстро и без усилий убрать запах гари.
РБК-Украина (проект Styler) собрало как традиционные, так и нестандартные методы убрать неприятный запах дыма с одежды.
Проветривание и правильная стирка
Если вы решили стирать вещи, впитавшие дым, не спешите сразу бросать их в машинку.
Сначала повесьте одежду на свежий воздух хотя бы на сутки, чтобы основной запах выветрился. Затем постирайте вещи в горячей воде (если это позволяет этикетка), добавив половину стакана пищевой соды к стиральному средству.
Если запах очень сильный, предварительно поместите вещи в пакет с содой на ночь, а затем постирайте как обычно.
Кофе как натуральный абсорбент
Молотый кофе или кофейные зерна прекрасно поглощают неприятные запахи. Насыпьте их в тканевые мешочки и положите в плотно завязанный пакет вместе с одеждой минимум на сутки.
Другой вариант - разместить банки или мешочки с кофе в шкафу рядом с одеждой. Если после первой попытки запах остался, замените кофе на свежий или снова его обжарьте.
Замораживание одежды
Небольшие вещи, например шарф или свитер, можно поместить в морозильную камеру. Заверните их в герметичные пакеты и оставьте в морозилке на ночь. Низкие температуры уничтожают бактерии и устраняют запах гари. Утром достаньте одежду и дайте ей проветриться.
Летом дым - частый спутник отдыха (фото: Freepik.com)
Специальные средства против запаха
В продаже есть немало эффективных средств, борющихся с запахами дыма. Они содержат энзимы, которые расщепляют органические частицы запаха, но их нельзя использовать для кожи или замши. Просто распылите средство на одежду и оставьте до полного высыхания.
Пищевая сода
Сода не только для кухни - она также помогает нейтрализовать запахи. Смешайте ее с водой в равных пропорциях до получения пасты.
Нанесите пасту на участки с наиболее сильным запахом, оставьте на несколько минут, затем удалите сухой щеткой. После этого дайте вещи проветриться на балконе или в саду.
Активированный уголь
Активированный уголь прекрасно поглощает неприятные ароматы. Положите несколько таблеток в тканевый мешочек и поместите его в полиэтиленовый пакет вместе с одеждой. Через несколько часов запах исчезнет, а вещь останется свежей. Не забудьте проветрить одежду после процедуры.
Рис и лимон
Рис, как и сода, хорошо впитывает запахи: засыпьте его в пакет с одеждой и оставьте на 1-2 дня. Для дополнительного эффекта можно использовать лимон - натрите места, где сильнее ощущается запах, кожурой цитрусовых.
Также эффективна смесь лимонного сока с водой в соотношении 1:1: протрите ткань и дайте высохнуть. Цитрус не только уберет дым, но и придаст приятный аромат.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Sante +, Better Homes and Gardens.