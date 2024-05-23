"Котопес", "Злюки бобры" и другие мультики, которые были невероятно популярными в начале 2000-х

В начале 2000-х появилось множество интересных мультфильмов с необычными персонажами. И если вы ищете, что посмотреть вечером, вспомните тот самый беззаботный и положительный "вайб".

"Котопес"

"Одного разу, невідомо коли, на світі з'явився цей малий. Схожий він був на кота і на пса, усі дивувались, усі посміхались", - если вы вспомнили эти слова, вы точно знаете, о чем идет речь. Если же для вас это просто неизвестная цитата - готовьтесь к тому, что мультик вас удивит и насмешит.

"Неугомонные"

Многие помнят мультик о детях, которые очень послушные и вежливые, но только тогда, когда их видят родители. "Неугомонные" вышли задолго до того, как на экранах появился "Босс-молокосос", они намного интереснее и оригинальнее.



"Злюки бобры"

Конечно, история о двух братьях Норберте и Деггете, которые постоянно ссорятся, но при этом смешно себя ведут и никак не могут определить, кто из них главный, не могла не попасть в этот список. Кстати, мультик о бобрах вышел еще в 1997 году.

"Эй, Арнольд"

Мультик о подростке, который живет с дедушкой и бабушкой, получил 5 сезонов, и это не просто так. История Арнольда интересная и небанальная, она точно не даст вам скучать.



"Как говорит Джинджер"

История о девочке по имени Джинджер, которая очень хочет стать популярной и завести немало друзей, похожа на сериал, который смотрит буквально за ночь. Комедия и драма настолько переплелись, что этот мультик точно не оставит вас равнодушными.