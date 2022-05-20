"Місце моєї смерті і життя": український захисник показав прощальні фото з "Азовсталі"

Захисник Маріуполя з " Азова "Дмитро Козацький (Орест) опублікував драматичні фотографії з заводу" Азовсталь " в Маріуполі. Він показує світу знімки вже не в перший раз, але ці він назвав прощальними.

Їх Орест показав на сторінці в Instagram.

"Ну ось і все. Спасибі за притулок "Азовсталь"місце моєї смерті і мого життя", - написав він.

"Азовсталь" у Маріуполі очима українського захисника (фото: instagram.com/kztsk)

На знімках ви можете побачити повністю знищений завод" Азовсталь", який з таким люттю бомбили і обстрілювали російські окупанти.

Захисники Маріуполя тримали оборону 82 дні і вони назавжди увійдуть в історію справжніми героями. Зараз частину військових евакуювали. Президент Володимир Зеленський повідомив, що операцію з порятунку триває.

Що відомо про автора фото

Дмитро фіксував подвиги українських захисників і злочини російських військових у Маріуполі. Він з дитинства мріяв бути військовим кореспондентом і навіть не підозрював, що його мрія здійсниться і саме так. З 24 лютого він не випускає з рук фотоапарат і працює під обстрілами вже більше двох місяців.

Вдома його чекають рідні-мама і молодша сестра. Вони чекають повернення українця додому.