Экзамен для американской системы. Эксперт оценил риск кризиса в США после выборов

После выборов президента в Соединенных Штатах Америки (США) возможен кризис, который продлится до полугода. Это станет ключевым экзаменом для системы страны.

По словам Саакяна, он не верит в гражданскую войну, которая может возникнуть после выборов в США. В то же время он больше склонен к сценарию с кризисом, который может длиться от нескольких месяцев до полугода.

"Период, когда уже есть новоизбранный президент, но еще не интегрировался - это чуть больше двух месяцев. А я бы сказал, что кризис может продлиться до полугода. Это такой негативный сценарий", - пояснил он.

Положительный сценарий заключается в том, что Штатам удастся преодолеть кризис во время вышеупомянутых двух месяцев, после чего новоизбранный президент войдет в Белый дом после острой фазы кризиса.

"Это будет зависеть даже не столько от кандидатов. Это будет ключевой экзамен американской системе вообще", - отметил он.

Выборы президента в США

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах проходят президентские выборы. Основными претендентами на эту должность являются Камала Харрис, которая представляет Демократическую партию, и Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии.

Последние социологические опросы показывают, что рейтинги обоих кандидатов почти сравнялись. Определяющими для результата голосования станут семь колебательных штатов, где избиратели часто меняют свою поддержку.

Тем временем западные чиновники в открытом письме призвали европейские страны быть готовыми к любым последствиям президентских выборов.

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