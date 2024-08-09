Не только несчастье. Топ-7 суеверий про черных кошек

Истоки суеверия

Суеверия о черных кошках имеют глубокие корни. В средневековой Италии считали, что эти животные связаны со смертью. Люди верили, что если черная кошка ляжет на постель больного, это закончится смертью.

Подобные верования существовали в Германии и у норманнов. Они считали, что если черная кошка перейдет вам дорогу, это говорит о приближении смерти.

В мифах Древней Греции черные кошки часто ассоциировались с магией и несчастьями. К примеру, богиня Гера наказала свою слугу Галинтию, превратив ее в черную кошку. Тогда девушка пошла служить Гекате, богине магии и смерти.

В XIII веке в Европе кошки черного цвета стали ассоциироваться с дьяволом. Это произошло после того, как Папа Григорий IX издал документ "Vox in Rama", где осуждался оккультизм и сатанизм. В документе объяснялось, что сатанинские культы поклонялись черным кошкам, а это, в свою очередь, привело к появлению страху и ассоциации с дьяволом.

Помощники ведьм

Издавна люди верили, что ведьмы могут изменять форму и превращаться в животных. Раньше считали, что служители зла предпочитают черный цвет, чтобы сливаться с темнотой и становиться менее приметными. Также существует теория, что черные кошки могут быть "фамильярами" ведьм, то есть их магическими помощниками.

За поверьями, ведьмы могли превращаться в кошек до 9 раз, чтобы скрыть свою личность. Вероятно, отсюда и возникла идея о том, что у кошки 9 жизней.

Предвестники несчастья

Существует множество суеверий, утверждающих, что черные кошки приносят несчастье. В Северной Америке считают, что если черная кошка перейдет вам дорогу, вы будете прокляты и вас будет преследовать неудача

Существует теория, что именно эти суеверия сделали черных кошек популярными символами Хэллоуина, поскольку в этот день принято рассказывать истории о проклятии и несчастье.

Воплощение Дьявола

Это верование было особенно популярно в Европе в средние века. Ранние христиане верили, что Сатана может маскироваться под черного кота, чтобы приходить и мучить людей.

Другие считали, что черные коты - злые приспешники Дьявола, которые осуществляют его коварные планы, помогая ведьмам.

Распространители бубонной чумы

Бубонная чума, также известная как Черная смерть унесла много жизней с 1346 по 1353 год. В основном болезнь передавалась из-за инфицированных блох, переносившихся грызунами. Но кошки также могли переносить чуму - после контакта с инфицированными животными.

Некоторые исследователи считают, что массовое убийство кошек из-за их связи с колдовством на самом деле ускорило распространение чумы, поскольку уменьшилось количество хищников, которые охотились на грызунов.

Древний Египет

Древние египтяне поклонялись кошкам, считая их символами удачи. Они верили, что кошки приносят успех тем людям, которые принимают их в своих домах.

Кошек также считали физической формой богини Бастет, богини защиты, удовольствия и хорошего здоровья. Обычно ее изображали женщиной с головой чёрной кошки или просто в виде чёрной кошки.

Символ процветания и богатства

В японской культуре черная кошка является популярным символом процветания и удачи, ведь ассоциируются с божеством Манеки-неко - "манящей кошкой".

Согласно старой сказке, один мужчина пошел за черной кошкой, увидев, как она помахала ему рукой. Вскоре он оказался среди богатых людей, которые были щедрыми и дали ему денег на восстановление храма.

Хороший признак для моряков

В то время как некоторые люди избегают черных кошек, моряки в Англии считают их хорошим знаком. Они верят, что чёрная кошка на борту корабля обязательно принесет удачу. Однако если кошка зайдет на корабль и потом уйдет, верили, что это предрекает катастрофу.

Кошки также считались хорошими членами экипажа, поскольку они помогали ловить грызунов, которые прятались на корабле.