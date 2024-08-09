Не тільки нещастя. Топ-7 забобонів про чорних кішок

Витоки забобону

Забобони про чорних кішок мають глибоке коріння. У середньовічній Італії вважали, що ці тварини пов'язані зі смертю. Люди вірили, що якщо чорна кішка ляже на постіль хворого, це закінчиться смертю.

Подібні вірування існували в Німеччині та у норманів. Вони вважали, якщо чорна кішка переходить вам дорогу, це говорить про наближення смерти.

У міфах Стародавньої Греції кішки чорного забарвлення часто асоціювалися з магією та нещастями. Наприклад, богиня Гера покарала свою слугу Галинтію, перетворивши її на чорну кішку. Тоді дівчина пішла служити Гекате, богині магії і смерті.

У XIII столітті в Європі чорні кішки стали асоціюватися з дияволом. Це сталося після того, як Папа Григорій IX видав документ "Vox in Rama", де засуджувався окультизм і сатанізм. У документі пояснювалося, що сатанинські культи поклонялися чорним кішкам, а це, своєю чергою, спричинило появу страху і асоціації з дияволом.

Помічники відьом

Здавна люди вірили, що відьми можуть змінювати форму та перетворюватися на тварин. Раніше вважали, що служителі зла віддають перевагу чорному кольору, щоб зливатися з темрявою та ставати менш помітними. Також існує теорія, що чорні кішки можуть бути "фамільярами" відьом, тобто їхніми магічними помічниками.

За повір'ями, відьми могли перетворюватися на кішок до 9 разів, щоб приховати свою особистість. Ймовірно, звідси і виникла ідея про те, що у кішки 9 життів.

Передвісники нещастя

Існує безліч забобонів, які стверджують, що чорні кішки приносять нещастя. У Північній Америці вважають, що якщо чорна кішка перейде вам дорогу, ви будете прокляті та вас переслідуватиме невдача.

Існує теорія. що саме ці забобони зробили чорних кішок популярними символами Хелловіну, оскільки в цей день заведено розповідати історії про прокляття і нещастя.

Втілення Диявола

Це вірування було особливо популярне в Європі в середні віки. Ранні християни вірили, що Сатана може маскуватися під чорного кота, щоб приходити та мучити людей.

Інші вважали, що чорні коти - злі поплічники Диявола, які здійснюють його підступні плани, допомагаючи відьмам.

Розповсюджувачі бубонної чуми

Бубонна чума, також відома як Чорна смерть забрала багато життів із 1346 по 1353 рік. Здебільшого хвороба передавалася через інфікованих бліх, які переносилися гризунами. Але кішки також могли переносити чуму - після контакту з інфікованими тваринами.

Деякі дослідники вважають, що масове вбивство кішок через їхній зв'язок з чаклунством насправді прискорило поширення чуми, оскільки поменшало хижаків, які полюють на гризунів.

Стародавній Єгипет

Стародавні єгиптяни поклонялися кішкам, вважаючи їх символами удачі. Вони вірили, що кішки приносять успіх тим людям, які приймають їх у своїх будинках.

Кішок також вважали фізичною формою богині Бастет, богині захисту, задоволення і гарного здоров'я. Зазвичай її зображували жінкою з головою чорної кішки або просто у вигляді чорної кішки.

Символ процвітання та багатства

У японській культурі чорна кішка є популярним символом процвітання та удачі, адже асоціюються з божеством Манекі-неко - "манливою кішкою".

Згідно зі старою казкою, один чоловік пішов за чорною кішкою, побачивши, як вона помахала йому рукою. Незабаром він опинився серед багатих людей, які були щедрими та дали йому грошей на відновлення храму.

Гарна ознака для моряків

В той час, як деякі люди уникають чорних кішок, моряки в Англії вважають їх добрим знаком. Вони вірять, що чорна кішка на борту корабля обов’язково принесе удачу. Однак, якщо кішка зайде на корабель і потім піде, вірили, що це передрікає катастрофу.

Кішки також вважалися добрими членами екіпажу, оскільки вони допомагали ловити гризунів, які ховалися на кораблі.