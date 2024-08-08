Целебные способности росы и как ее собирать

Роса с давних времен славится своими целебными свойствами и используется для улучшения самочувствия. Но чтобы получить наилучший результат, важно знать, как ее правильно собирать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими целебными и магическими способностями наделена роса и как ее правильно собирать.

Магические свойства росы

Утренняя роса издавна считалась волшебной и целебной. Ее называли слезой Божией и верили, что на землю ее посылают звезды. Наши предки считали, что роса дарит коровам обильное молоко, пчелам мед, а людям здоровье.

Поэтому утром многие крестьяне брали чистые полотенца, промокали ими росу на поле, а затем собирали воду в бутылки. Эту лечебную воду использовали для улучшения самочувствия и сохранения здоровья.

Роса, собранная из разных цветов, трав и деревьев, обладает особыми свойствами:

Умывание росой из овса, ржи или пшеницы помогает улучшить кожу, лечить прыщи и воспаления. Также полезна для глаз.

Роса из растений под дубом поворачивает свежесть и красивый цвет, делая кожу молодой и нежной.

Для поднятия настроения и борьбы с усталостью, обтирайтесь росой с листьев и цветов яблони. Это дерево дарит прилив сил и энергии.

Для общего укрепления здоровья умывайтесь росой из трав. Окуните лицо в прохладные капельки и дайте им высохнуть на солнце.

Крестьяне использовали утреннюю росу не только для здоровья и красоты, но и для поддержания сил скота, выгоняя его на пастбище, чтобы животные поели траву, покрытую капельками воды.

Росу добавляли в настои для усиления действия трав, обрабатывали порезы и гнойники для быстрого заживления. Считали, что обтирание росой оздоровляло и омолаживало тело, а втирание в кожу головы способствовало быстрому росту и густоте волос.

Мужчины, которые страдали от облысения, мыли голову росой. Ее также использовали для лечения боли в ушах и при насморке, а еще добавляли в настои для облегчения зубной боли.

Как собирать утреннюю росу

Наши предки собирали утреннюю росу с помощью чистых хлопчатобумажных или льняных полотен, используя только белую ткань. Чтобы собрать росу, воспользуйтесь полотенцем и соберите капли на него, затем выжмите его в чистую стеклянную емкость.

Сохранять росу можно не больше 20 дней. Обратите внимание, что чем дольше сохраняется роса, тем больше целебных свойств она теряет, поэтому лучше использовать ее как можно быстрее.

Важно собирать росу в правильной фазе луны:

На растущую луну. Подходит для процедуры сохранения молодости и красоты, возвращения здоровья, ускорения роста волос и проведения обрядов любовной магии.

Подходит для процедуры сохранения молодости и красоты, возвращения здоровья, ускорения роста волос и проведения обрядов любовной магии. На спадающую луну. Роса подходит для снятия сглаза и похудения.

Роса подходит для снятия сглаза и похудения. На полнолуние. Помогает вернуть успех по денежным и личным делам, наладить отношения с родными.

Место сбора росы очень важно. Городская среда не подходит для этого. Лучше всего собирать росу за городом, как можно дальше от заводов и дорог, чтобы получить чистую воду.