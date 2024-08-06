Ложка на поминальном столе: традиция или суеверие?

Использование ложек на поминальном столе имеет свои исторические и религиозные объяснения. Эта традиция отражает сложный сплав верований и обычаев, формировавшихся на протяжении веков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, действительно ли на поминках можно пользоваться только ложками.

Традиция использования вилок или ложек

Традиция использования ложек на поминальном столе имеет глубокие корни в истории и религиозных представлениях. Она происходит от староверов, которые считали вилку "чертовым хвостом" из-за ее формы и избегали ее на поминках, чтобы душа усопшего не потерять. Ложки считались более безопасными, потому что, по мнению староверов, они не повредят душе и помогут ей попасть в рай.

Кроме того, в прошлом вилки не были известны, и единственным столовым прибором были ложки. Также существовала мысль, что ножи и вилки могут высвобождать негативную энергию человека, поэтому на поминках следует использовать только ложки. Считалось, что использование ножа или вилки может потревожить усопшего, поэтому их избегают.

Когда-то существовала традиция брать ложку с собой после поминального обеда, что считалось хорошим знаком. В частности, на 40-й день после смерти родственники приглашали 40 гостей, каждый из которых забирал свою ложку, что символизировало добрую память и уважение к усопшему.

Что говорит церковь

Церковные каноны не содержат конкретных указаний по использованию столовых приборов на поминальных обедах. Священнослужители полагают, что это дело родственников и гостей. Главное - помнить о душе покойного, вспоминать его добрые дела и молиться за него. Важнее обращать внимание на память об усопшем, а не на приборы.

Существует объяснение, что запрет на использование вилок на поминальных обедах возник из давней традиции есть ложками. Эта традиция постепенно утратила свое значение и сохраняется только из-за предрассудков.

Многие священники объясняют, что использование только ложек на поминках - это суеверие, не имеющее оснований в православии.

Правила сервировки поминального стола

Поминальный стол должен быть покрыт с молитвой и соблюдением всех ритуальных традиций. А именно:

Тарелки и столовые приборы ставятся на каждого гостя, ложка размещается с правой стороны тыльной стороной вверх.

Используется максимально простая, повседневная посуда: не надо ставить дорогую посуду или фарфор.

Скатерть должна быть однотонной, пастельных тонов.

Для украшения стола можно использовать еловые веточки.

В некоторых культурах существует традиция оставлять один стул пустым, перевязав его траурной лентой для умершего. Возле него обычно ставят тарелку с ложкой, иногда добавляют рюмку с алкоголем, накрытую кусочком хлеба.

Также существуют рекомендации, как разместить людей за поминальным столом. Можете воспользоваться этими советами:

Ближайшие родственники сидят у изголовья стола или рядом с пустым стулом, если вы придерживаетесь такой традиции. Далее размещаются другие родственники, друзья, коллеги, соседи.

Гостей можно рассаживать по степени родства или по старшинству.

Детей лучше усадить за отдельный стол или в конце общего стола.

Обычно поминки длятся недолго, а по завершении обеда всем гостям раздают панихиду в виде конфет и печенья.

Помните, что главная цель поминального обеда - чествование памяти усопшего. Главное создать атмосферу покоя и уважения.