Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Национальный олимпийский комитет Украины объявил имена лучших спортсменов в августе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НОК.
Лучшими спортсменами последнего летнего месяца признаны победители Олимпиады-2024 легкоатлетка Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Александр Хижняк (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)
Лучшей командой стала женская сборная Украины по фехтованию на саблях, которая также завоевала золото Парижа.
Сборная Украины по фехтованию (фото: instagram.com/olgakharlan)
Кроме того, как лучшая юная спортсменка Украины в августе отмечена Анастасия Кобец - чемпионка мира по скалолазанию в двоеборье среди молодежи.
Анастасия Кобец (фото: instagram.com/kobets_nastya)
Лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками, а лучшая команда - специальной наградой от НОК Украины.
Напомним, что Ярослава Магучих выиграла золото в прыжках в высоту, покорив планку на высоте 2,00 м.
Александр Хижняк триумфовал в весовой категории до 80 кг, одолев в финале казахстанского боксера Нурбека Оралбая.
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой в финале командных соревнований одолела соперниц из Южной Кореи - 45:42.
Напомним, Магучих после победы на Олимпиаде-2024 ошеломила щедрым пожертвованием зоозащитникам.
А Ольга Харлан вспомнила, как ее уговаривали получить российское гражданство.