4 монеты, за которые коллекционеры готовы платить сумасшедшие деньги. Проверьте свои кошельки!

Евро не существует так давно, как некоторые другие валюты, но и среди него есть настоящие редкие сокровища. Если вы получаете сдачу в евро, внимательно просмотрите монеты перед тем, как потратить их на кофе или билет на автобус - среди них может оказаться настоящая драгоценность.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Love To Know рассказывает о редких монетах, которые ходят в обращении в ЕС.

Ватиканская евромонета-мул с двумя реверсами

Эта чрезвычайно редкая монета является примером ошибки чеканки, когда обе стороны имеют реверс. Одна сторона изображает дизайн 20 евроцентов, а другая - 50 евроцентов. "Аверса" на монете просто нет. Такой необычный экземпляр был продан в 2008 году за 2 875 долларов.

Подобные "мулы" появляются, когда матрицы от разных монет случайно совмещают во время чеканки. Из-за своей уникальности эта монета стала настоящей редкостью среди нумизматов.

20 евроцентов (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Французская монета 20 евроцентов с двумя реверсами

Еще один пример "мула" - французская монета номиналом 20 евроцентов. Она имеет два одинаковых реверса с надписью "20 Euro Cents" с обеих сторон. Несмотря на то, что подобные штампы использовались в разных странах, эта монета, вероятно, происходит из Франции.

В безупречном состоянии этот редкий экземпляр был продан в 2008 году за 1 265 долларов. Такая ошибка делает монету не только ценной, но и интересной для коллекционеров по всей Европе.

20 евроцентов (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Французская монета 1 евро 2001 года с ошибкой чеканки

Еще одна интересная монета из Франции - это евро 2001 года, отчеканенное на пунасоне (заготовке) для монеты номиналом 20 евроцентов. Из-за этого монета имела неподходящий цвет и размер, что сразу привлекло внимание коллекционеров.

Такая ошибка сделала монету очень желанной среди нумизматов, и в 2008 году она была продана за 920 долларов. Такие экземпляры встречаются чрезвычайно редко, что значительно повышает их ценность.

1 евро (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Французская монета 50 евроцентов на пуансоне для 2 евроцентов

Неправильный пуансон может изменить вид монеты настолько, что она становится уникальной. В этом случае монета номиналом 50 евроцентов была отчеканена на пуансоне для монеты 2 евроцента.

В результате монета приобрела медный оттенок вместо привычного золотистого цвета. Такая ошибка сделала монету редкой, и в 2022 году ее продали за 216 долларов. Такие неожиданные комбинации всегда вызывают интерес среди нумизматов.

50 евроцентов (фото: Heritage Auctions, HA.com)

Ценные пробные монеты и советы для поиска редких евро

Не только ошибки чеканки делают монеты ценными. Пробные монеты (proof coins), хотя их и не найти в обычном обращении, также имеют высокую стоимость. Они часто изготавливаются из драгоценных металлов, таких как золото или серебро.

Например, в 2021 году Франция выпустила золотую пробную монету с дизайном модного дома Dior номиналом 500 евро, которая в 2023 году была продана за 14 400 долларов. Такие монеты выпускаются ограниченным тиражом, что делает их еще более привлекательными для коллекционеров.

Как найти редкие монеты? Стоит обратить внимание на необычные детали:

Проверьте обе стороны монеты - если на них одинаковые реверсы или элементы от разных монет, это может быть "мул".

- если на них одинаковые реверсы или элементы от разных монет, это может быть "мул". Присмотритесь к тексту - двойные или размытые буквы могут свидетельствовать о повторной штамповке.

- двойные или размытые буквы могут свидетельствовать о повторной штамповке. Оцените цвет монеты - неподходящий оттенок или размер могут указывать на использование неправильного клише.

Благодаря большому разнообразию дизайнов евро всегда есть шанс найти редкую монету среди обычной остальной массы.

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