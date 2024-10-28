Первые "шаги" и еще 2 необычные украинские монеты: каких фантастических денег они сейчас стоят

С осени 2024 года в новостях появилась информация, что в будущем украинские копейки будут заменены новыми монетами под названием "шаг". Но еще в 1992 году были отчеканены первые "шаги" - и сколько же они сейчас стоят?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю монеты "шаг" и еще двух необычных украинских монет, не пошедших в обращение.

15 копеек 1992 года

История украинских монет номиналом 15 копеек остается одной из самых интригующих для коллекционеров. Первые пробные экземпляры монет этого номинала были отчеканены в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе.

Однако 15-копеечные монеты не попали в обращение из-за решения отказа от некоторых номиналов, чтобы сэкономить средства на чекане. Сегодня такие пробные 15 копеек являются одними из самых редких и желательных среди нумизматов.

Материал для этих монет был разнообразен: алюминий, немагнитная сталь и светлая латунь. До сих пор неизвестен точный тираж этих монет, но каждый экземпляр стоит гораздо больше номинальной стоимости.

Редкие экземпляры могут иметь отличия в деталях, таких как форма и расположение элементов дизайна. Коллекционеры ценят такие монеты за уникальность и готовы вкладывать значительные суммы в их приобретение.

15 копеек 1992 года продается за 50 000 гривен (изображение: скриншот Violity.com)

1 шаг 1992 года

Монета "шаг" имеет давнюю историю на территории Украины, известную еще со времен украинской революции 1917-1921 годов. Тогда были введены разменные знаки с номиналами 10, 20, 30, 40 и 50 шагов, но в обращении они продержались недолго - до марта 1919 года.

Позже в 1992 году на Луганском монетном дворе были созданы пробные монеты номиналом 1 и 50 шагов для возможной замены копеек в повседневной жизни. Однако эту идею отклонили и монеты "шаг" остались лишь частью истории нумизматики.

Несмотря на короткое время существования, шаги стали символической монетой для Украины и важны в истории украинских денег. Шаги также оставили след в литературе и фольклоре, где они упоминаются в поговорках и пословицах.

1 по 1992 году продают за 28 900 гривен (изображение: скриншот Violity.com)

25 копеек 1992 года

Монета номиналом 25 копеек, отчеканенная в 1992 году, стала популярной среди коллекционеров благодаря редким разновидностям. Первые 25-копеечные монеты были выпущены большим тиражом на Луганском станкостроительном заводе, но известны также уникальные экземпляры по особым признакам.

Например, разновидность 5.1ДАг, на котором буква "Ї" касается буквы "Н" в слове "Украина", является очень редкой и ценной. Некоторые особенности таких монет - гладкая группа и плоское изображение листьев и колосьев, что делает их желанными среди нумизматов.

В целом 25-копеечные монеты 1992 года являются символом начала украинской нумизматики и важной частью коллекционного рынка. Коллекционеры всегда ищут такие монеты, поскольку свидетельствуют о первых шагах независимой Украины в создании собственной денежной системы.

25 копеек 1992 года продается за 35 500 гривен (изображение: скриншот Violity.com)