Не только польза: вот как яблочный уксус может нанести вред организму

Яблочный уксус используется в качестве ингредиента в заправках для салатов, солений и маринад. Он может иметь как преимущества для здоровья, так и наносить вред организму.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, может ли яблочный уксус испортиться и кому его следует избегать.

Чем полезен уксус

Уксус является отличным источником:

калия

магний

кальция

фосфора

Некоторые виды уксуса могут быть также хорошим источником антиоксидантов. Чем темнее уксус, тем больше антиоксидантов в жидкости.

Улучшает усвоение питательных веществ

Кислотность поможет улучшить и поддержать качественное пищеварение.

Уксусная кислота может стимулировать выработку пищеварительных ферментов, способствующих расщеплению и усвоению питательных веществ из пищи.

За счет содержания лактобактерий и ряда свойств, улучшающих пищеварение и перистальтику кишечника, яблочный уксус может оказывать положительное влияние и на состояние иммунитета. От состояния микробиома зависит устойчивость к бактериям и вирусам, стрессу, различным внешним агрессорам.

Уменьшает уровень холестерина и сахара

Исследования показали, что регулярное употребление яблочного уксуса может оказывать положительное влияние на состояние людей с гипертонией. У тех участников, у кого в начале исследования была обнаружена гипертония, анализы показали снижение давления.

Кроме того, яблочный уксус известен тем, что помогает контролировать уровень сахара в крови.

Также его можно использовать, если у вас высокий уровень холестерина. Он способствует выведению "плохого" и нормализует его количество в крови.

Помогает в потере веса

Употребление яблочного уксуса каждый день не гарантирует мгновенной потери веса, особенно если вы не занимаетесь спортом или не соблюдаете здоровую диету.

Однако если сбалансировано и здорово питаетесь, регулярные физические упражнения находятся в распорядке дня, то уксус может помочь в потере веса.

Употребление яблочного уксуса может помочь снизить жировые отложения и улучшить потерю веса.

Вред яблочного уксуса

Несмотря на некоторые преимущества для здоровья, яблочный уксус может нанести организму и вред.

Поскольку в нем много кислоты, он может раздражать ваш пищевод. К тому же, он может повреждать зубную эмаль.

Особенно осторожными нужно быть людям с серьезными нарушениями работы ЖКТ, воспалениями, нарушениями слизистых или язвой. В таком случае прием яблочного уксуса только ухудшит состояние здоровья.

Уксус также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как диуретики, слабительные и инсулин. Поэтому следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас низкий уровень калия в организме, то слишком много такого уксуса может усугубить состояние. Избегайте его, если у вас болезни почек, так как они могут не справиться с высочайшим уровнем кислоты.

Может ли яблочный уксус испортиться

Поскольку уксус обладает высокой кислотностью, он остается безопасным для использования в течение длительного времени. Но вкус и внешний вид могут изменяться со временем, поэтому лучше всего использовать его в течение 2 лет после покупки.

Яблочный уксус не следует охлаждать после открытия. Вместо этого храните его в кладовке или шкафу, подальше от прямых солнечных лучей.

Чтобы сохранить его самый лучший вид и вкус, храните его в стеклянной или пластиковой таре. Держите крышку герметично закрытой и не допускайте попадания влаги в бутылку.

Лучше всего использовать яблочный уксус в домашних заправках с оливковым маслом, травами и специями.