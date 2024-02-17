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Кому нельзя есть куркуму и чем она опасна: это нужно знать всем

Суббота 17 февраля 2024 10:30
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Кому нельзя есть куркуму и чем она опасна: это нужно знать всем Куркума полезна не для всех (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Куркума или индийский имбирь является известной и очень полезной специей. Однако некоторым людям нельзя употреблять куркуму, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем полезна куркума, а также кому употреблять ее не стоит.

При подготовке материала были использованы следующие источники: FitoMarket, "Ваше здоровье".

Польза куркумы для организма

Куркума имеет горьковатый привкус и желтовато-оранжевый цвет. В настоящее время высушенный и измельченный в порошок корень куркумы популярен не только в азиатской кухне, но и в других странах.

Это лекарственное растение даже входит в "золотой список" аюрведы и используется для укрепления здоровья как:

  • противовоспалительное и антибактериальное средство
  • антиоксидант
  • сильнейший очиститель крови и организма от шлаков и токсинов

Проведенные учеными исследования также признали противовоспалительные, противовирусные, болеутоляющие, антимикробные и противораковые свойства куркумы.

В целом, при регулярном употреблении куркума:

  • укрепляет иммунитет - активизирует рост лейкоцитов и лимфоцитов (клеток иммунной системы, борющихся с патогенными микробами)
  • повышает защитные силы организма во время сезонных инфекций
  • способствует скорейшему восстановлению после болезни
  • оказывает положительное влияние на работу печени и других внутренних органов.
  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • помогает в лечении суставов (в том числе облегчает артрит)
  • активизирует умственную деятельность

Куркума, Пряность, Карри, Приправа

Корень куркумы используют не только как приправу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кому нельзя употреблять куркуму

Чтобы избежать каких-либо негативных последствий, эксперты советуют употреблять не более 3 граммов куркумы в сутки. В то же время некоторым эту специю лучше не использовать совсем.

Не советуют, в частности, употреблять куркуму аллергикам, женщинам - в период беременности и кормления грудью, а также детям - до шестилетнего возраста.

Кроме того, противопоказанием к приему этой специи являются:

  • постинсультные состояния
  • заболевания желчных путей
  • гипертония
  • острая форма заболеваний желудочно-кишечного тракта
  • воспалительный процесс почек или поджелудочной железы
  • гепатит
  • гастрит
  • язва
  • заболевания сосудов
  • глаукома
  • прием антикоагулянтов и лекарственных препаратов от сахарного диабета

Шафран, Куркума, Карри, Специи, Порошок

Куркума является естественным красителем (иллюстративное фото: pixabay.com)

Почему некоторые называют куркуму ядовитой

В ходе ряда исследований ученые обнаружили, что недобросовестные производители могут добавлять в пакетированную куркуму (продающуюся на полках магазинов и супермаркетов) специальный краситель и другие абсолютно не полезные "ингредиенты".

Это должно обеспечить ей красивый узнаваемый цвет и удешевить процесс производства.

В рамках одного из исследований в приправах был обнаружен даже хромат свинца. Причем "испорченными" оказались семь из девяти регионов стран-поставщиков.

Учитывая это, ученые отмечают - если добавить в блюдо некачественную куркуму, можно отравиться тяжелыми металлами, ведь свинец представляет опасность по меньшей мере для сердца и нервной системы человека и может вызвать различные заболевания у детей.

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