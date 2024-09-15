Не тільки користь: ось як яблучний оцет може завдати шкоди організму

Яблучний оцет використовується як інгредієнт у заправках для салатів, соління та маринадах. Він може мати як переваги для здоров’я, так і завдавати шкодити організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи може яблучний оцет зіпсуватись та кому його варто уникати.

Чим корисний оцет

Оцет є чудовим джерелом:

калію

магній

кальцію

фосфору

Деякі види оцту також можуть бути хорошим джерелом антиоксидантів. Чим темніший оцет, тим більше антиоксидантів є в рідині.

Покращує засвоєння поживних речовин

Кислотність може допомогти покращити та підтримати якісне травлення.

Оцтова кислота може стимулювати вироблення травних ферментів, які можуть сприяти розщепленню та засвоєнню поживних речовин з їжі.

За рахунок вмісту лактобактерій та низки властивостей, які покращують травлення та перистальтику кишківника, яблучний оцет може позитивно впливати і на стан імунітету. Від стану мікробіома залежить опірність бактеріям та вірусам, стресу, різним зовнішнім агресорам.

Зменшує рівень холестерину та цукру

Дослідження показали, що регулярне вживання яблучного оцту може позитивно впливати на стан людей з гіпертонією. У тих учасників, у кого на початку дослідження було виявлено гіпертонію, аналізи показали зниження тиску.

Крім того, яблучний оцет відомий тим, що допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Також його можна застосовувати, якщо у вас високий рівень холестерину. Він сприяє виведенню "поганого" та нормалізує його кількість у крові.

Допомагає у втраті ваги

Вживання яблучного оцту щодня не гарантує миттєвої втрати ваги, особливо якщо ви не займаєтеся спортом або не дотримуєтесь здорової дієти.

Однак якщо збалансовано та здорово харчуєтесь, регулярні фізичні вправи є у розпорядку дня, то оцет може допомогти у втраті ваги.

Вживання яблучного оцту може допомогти зменшити жирові відкладення та покращити втрату ваги.

Шкода яблучного оцту

Попри деякі переваги для здоров'я, яблучний оцет може завдати організму і шкоду.

Оскільки в ньому багато кислоти, він може дратувати ваш стравохід. До того ж він може пошкоджувати зубну емаль.

Особливо обережними потрібно бути людям із серйозними порушеннями роботи ШКТ, запаленнями, порушеннями слизових або виразкою. У такому разі приймання яблучного оцту лише погіршить стан здоров'я.

Оцет також може взаємодіяти з деякими ліками, такими як діуретики, проносні та інсулін. Тому варто проконсультуватись з лікарем.

Якщо у вас низький рівень калію в організмі, то занадто багато такого оцту може погіршити стан. Уникайте його, якщо у вас захворювання нирок, оскільки вони можуть не впоратися з високим рівнем кислоти.

Чи може яблучний оцет зіпсуватись

Оскільки оцет має високу кислотність, він залишається безпечним для використання протягом дуже тривалого часу. Але смак і зовнішній вигляд можуть змінюватися з часом, тому найкраще використовувати його протягом 2 років після покупки.

Яблучний оцет не потрібно охолоджувати після відкриття. Замість цього зберігайте його в коморі або шафі, подалі від прямих сонячних променів.

Щоб зберегти його найкращий вигляд і смак, зберігайте його в скляній або пластиковій тарі. Тримайте кришку герметично закритою і не допускайте потрапляння вологи в пляшку.

Найкраще використовуйте яблучний оцет в домашніх заправках з оливковою олією, травами та спеціями.