Секреты питания самого старого мужчины, которому сейчас 112 лет
Жоао Мариньо Нето, 112-летний житель Бразилии, вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. Несмотря на солидный возраст, он сохраняет ясность ума, хорошее настроение и даже частично самостоятельно занимается домашними делами.
Как питается долгожитель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fantastico.
Секрет долголетия Мариньо Нето частично кроется в его пищевых привычках. В течение всей жизни Жоао придерживался простого, но сбалансированного рациона.
Основные принципы питания долгожителя
Природные продукты
Жоао предпочитает свежие и необработанные продукты. В его меню всегда были сезонные овощи, фрукты, а также цельнозерновая крупа.
Минимум мяса
Мужчина избегает чрезмерного потребления красного мяса. Он часто ест рыбу, которую обычно готовит на гриле или на паре.
Оливковое масло
Оно является основным источником жиров в его рационе, что способствует здоровью сердца.
Орехи и семена
Эти продукты Нето употребляет регулярно, что снабжает организм полезными жирами и антиоксидантами.
Чай из трав
Ежедневный ритуал - чашка травяного чая. Он помогает расслабиться и способствует хорошему сну.
Умеренность
Важнейшим принципом мужчина называет контроль за размером порций: "Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть".
Жоао Мариньо Нето (фото: guinnessworldrecords.com)
Режим дня Жоао также играет значительную роль.
Он всегда старался соблюдать регулярный график сна, не злоупотреблял алкоголем и никогда не курил. В своей деревне он пользовался репутацией активного, но спокойного мужчины, который любил пешие прогулки и садоводство.
Мариньо Нето утверждает, что главным в жизни есть "гармония с природой и благодарность за каждый день". Этот подход, вместе со здоровыми привычками, и помог ему добиться такого невероятного возраста.
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