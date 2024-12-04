Секреты питания самого старого мужчины, которому сейчас 112 лет

Жоао Мариньо Нето, 112-летний житель Бразилии, вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. Несмотря на солидный возраст, он сохраняет ясность ума, хорошее настроение и даже частично самостоятельно занимается домашними делами.

Как питается долгожитель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fantastico.

Секрет долголетия Мариньо Нето частично кроется в его пищевых привычках. В течение всей жизни Жоао придерживался простого, но сбалансированного рациона.

Основные принципы питания долгожителя

Природные продукты

Жоао предпочитает свежие и необработанные продукты. В его меню всегда были сезонные овощи, фрукты, а также цельнозерновая крупа.

Минимум мяса

Мужчина избегает чрезмерного потребления красного мяса. Он часто ест рыбу, которую обычно готовит на гриле или на паре.

Оливковое масло

Оно является основным источником жиров в его рационе, что способствует здоровью сердца.

Орехи и семена

Эти продукты Нето употребляет регулярно, что снабжает организм полезными жирами и антиоксидантами.

Чай из трав

Ежедневный ритуал - чашка травяного чая. Он помогает расслабиться и способствует хорошему сну.

Умеренность

Важнейшим принципом мужчина называет контроль за размером порций: "Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть".

Жоао Мариньо Нето (фото: guinnessworldrecords.com)

Режим дня Жоао также играет значительную роль.

Он всегда старался соблюдать регулярный график сна, не злоупотреблял алкоголем и никогда не курил. В своей деревне он пользовался репутацией активного, но спокойного мужчины, который любил пешие прогулки и садоводство.

Мариньо Нето утверждает, что главным в жизни есть "гармония с природой и благодарность за каждый день". Этот подход, вместе со здоровыми привычками, и помог ему добиться такого невероятного возраста.