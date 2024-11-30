Сколько времени за жизнь мы тратим на приготовление еды и мытье посуды: вы будете поражены цифрами

Ежедневные дела на кухне, такие как мытье посуды и приготовление пищи, занимают немного времени, и мы уже привыкли воспринимать это как необходимость. Однако ученые выяснили, сколько же мы действительно тратим время на кухонные дела.

Сколько человек при жизни тратит время на приготовление пищи и мытье посуды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Исследование компании Crock-Pot, производителя кухонной техники, показало, что на необходимые кухонные дела человек при жизни тратит более 61 000 часов. А это - почти 7 лет.

Почти 319 дней уходит на мытье посуды, еще 277 дней - на нарезку овощей и 263 дня - на смешивание пищи.

Несмотря на то, что 40% респондентов наслаждаются процессом приготовления, ежедневные обязанности могут истощаться. Почти пятая часть опрошенных призналась, что с удовольствием отдавала бы это время для секса.

Приблизительно треть готова была бы заменить это время на чтение хорошей книги, а 42% заменили бы приготовление и мытье посуды на время на природе. 39% предпочли бы просмотр фильма.

"Мы все любим вкусную еду, но не всегда можем найти время для ее приготовления. Наше исследование показывает, что большая часть людей проводит значительное количество времени на кухне, готовя обеды", - отметила представитель компании Зои Макклин.

При жизни мы успеваем съесть около 5068 острых блюд, 4992 жареных ужина, 4301 тушеное блюдо и более 4000 - это пицца и пироги.

"Время - это драгоценный товар, и то, как мы его производим, имеет решающее значение для нашего счастья и благополучия. Время отдыха нужно для того, чтобы наш мозг и тело замедлилось, восстановили заряд и оставались здоровыми. Время для себя, для отдыха и занятий, которые вам нравятся, критически важны для благополучия, здоровья и счастья", - сказала клинический психолог доктор Эмма Хепберн.