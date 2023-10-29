Не только "Друзья": 5 ярких ролей Мэттью Перри, которые вы могли не видеть

"Танго втроем"

Романтическая кинокомедия 1999 года рассказывает, как уже понятно из названия, о любовном треугольнике. Но не все так просто. Перри сыграл мужчину, который вместе с напарником получил интересный проект, потому что их считают геями. Персонаж актера влюбляется в женщину, а затем все набирает драматические обороты.

"Девять ярдов"

Комедия 2000 года может заставить грустить, ведь в ней играл не только Перри, но и Брюс Уиллис, который сейчас страдает от деменции и начал не узнавать своих родных. В комедии "крепкий орешек" и звезда "Друзей" веселые и молодые. Сюжет понравится тем, кто хочет отдохнуть и развлечься.

"Мошенники"

Комедия вышла в 2002 году. Перри сыграл судебного исполнителя Джо Тайлера, который должен передать женщине сообщение о разводе с мужем. Но она хочет схитрить и предлагает аферу. Исполнитель соглашается, сюжет насыщен приключениями, шутками и романтикой.

"История Рона Кларка"

Драма 2006 года рассказывает об учителе, который стремится к идеалу во всем. Главную роль сыграл Перри, он показал педагога, покинувшего родной город, чтобы преподавать в Нью-Йорке. Там его персонаж сталкивается со многими проблемами.

"Нечувствительный"

Драма из Перри в главной роли вышла в 2007 году. Актер сыграл успешного сценариста, внезапно осознающего, что не ощущает никаких эмоций. Он обращается к специалисту и пытается снова что-то почувствовать. Все бесполезно, но потом сценарист встретит ту, которая все изменит.