Не тільки "Друзі": 5 яскравих ролей Меттью Перрі, які ви могли не бачити

"Танго втрьох"

Романтична кінокомедія 1999 року розповідає, як вже зрозуміло з назви, про любовний трикутник. Але не усе так просто. Перрі зіграв чоловіка, який разом з напарником отримав цікавий проект, бо їх вважають геями. Персонаж актора закохується у жінку, а потім усе набирає драматичних обертів.

"Дев'ять ярдів"

Комедія 2000 року нині може змусити сумувати, адже у ній грав не тільки Перрі, а й Брюс Вілліс, який нині страждає від деменції та почав не впізнавати своїх рідних. У комедії "міцний горішок" та зірка "Друзів" веселі та молоді. Сюжет сподобається тим, хто хоче відпочити та розважитися.

"Шахраї"

Комедія вийшла у 2002 році. Перрі зіграв судового виконавця Джо Тайлера, який має передати жінці повідомлення про розлучення з чоловіком. Але вона хоче схитрувати та пропонує аферу. Виконавець погоджується, сюжет насичено пригодами, жартами та романтикою.

"Історія Рона Кларка"

Драма 2006 року розповідає про вчителя, який прагне до ідеалу в усьому. Головну роль зіграв Перрі, він показав педагога, який залишив рідне місто, аби викладати у Нью-Йорку. Там його персонаж стикається з багатьма проблемами.

"Нечутливий"

Драма з Перрі у головній ролі вийшла у 2007 році. Актор зіграв успішного сценариста, який раптово усвідомлює, що не відчуває ніяких емоцій. Він звертається до спеціаліста та намагається знову щось відчути. Усе марно, але потім сценарист зустріне ту, яка усе змінить.