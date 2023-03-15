Только не давите: дерматолог рассказала, что делать, если появился прыщ
Прыщи на лице - извечная проблема женщин всех возрастов. Он может "выскочить" в любое время и независимо от того, сколько вам лет. Однако необходимо знать, как правильно убрать прыщи.
Об этом сообщила дерматолог Кристина Чорновил в Instagram.
Холодный компресс
Эксперт говорит, что давить прыщи категорически нельзя. В частности, если прыщ красный без белого содержимого, то нужно сначала сделать холодный компресс.
Нужно окунуть кубик льда в полотенце и охлаждать воспаление в течение 10 минут. Компресс можно повторить дважды.
Затем нанесите средство с бензоилпероксидом 2.5% или комби-средство с антибиотиком - в аптеке препарат "Дуак".
Дерматолог говорит, что прыщ скорее всего созреет или уменьшится и исчезнет.
Теплый комплекс
Если прыщ белый, то следует сначала сделать теплый компресс. Намочите полотенце теплой водой и приложите на воспаление на 10 минут. Повторить можно 2-4 раза.
Затем - бензоилпероксид 2.5% или "Дуак".
Основные причины появления прыщей
Сальные железы - это крошечные железы, которые расположены у поверхности кожи. Сальные железы выделяют кожное смазывающее сало, подпитывает волосы и кожу. При акне железы начинают производить слишком много кожного сала.
Избыток кожного сала смешивается с отмершими клетками кожи, как следствие образуется пробка в фолликуле.
Если закупоренный фолликул расположен близко к поверхности кожи, он выпирает наружу, создавая белый угор. Его верхушка потемнеет (окислится).
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