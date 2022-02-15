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Шампунь може викликати акне і прищі? Названо ознаки, які на це вказують

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Вівторок 15 лютого 2022 08:16
Шампунь може викликати акне і прищі? Названо ознаки, які на це вказують Фото: Шампунь може викликати акне і алергію (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Запалення на шкірі голови, на шиї та на обличчі можуть з'явитися через шампунь. Фахівці стверджують, що причиною подразнення може стати засіб для миття волосся або його неправильне використання.

Які ознаки вказують на те, що ваш шампунь викликає запалення - читайте нижче.

Як повідомляють дерматологи, причиною запалення шкіри після використання шампуню можуть стати добавки, які є в складі миючого засобу:

  • Оливкова олія
  • Арганова олія
  • Кокосове масло
  • Пропіленгліколь
  • Олія чайного дерева
  • Спирт

Ці засоби можуть забивати пори та викликати появу прищів. Якщо у вас є схильність до акне - то ви можете бути більш чутливі до шампунів з олією.

Ще однією причиною лікарі називають алергію - на один з інгредієнтів шампуню. При такій реакції з'являються білі прищі й горбки уздовж лінії росту волосся, на лобі та біля основи шиї.

Якщо у вас довге волосся, то постраждає шкіра на спині та плечах.

А ось уникнути цієї проблеми майже неможливо. Якщо у вас є схильність до алергії, то вибирайте засоби, на яких написано, що вони не містять олійки, не є комедонними та не провокують акне.

Не варто вірити етикеткам, де вказується, що шампунь зроблений з натуральних інгредієнтів. Вони також можуть містити олію і викликати акне або алергію.

Також варто перевірити й інші засоби для волосся - бальзами, кондиціонери, спреї та засоби для укладання. У багатьох з них можуть міститися олійки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна відростити волосся в домашніх умовах.

А також розповідали про те, як позбутися від посічених кінчиків волосся самостійно.

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