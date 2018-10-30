Топ-5 основних причин появи прищів

Фото: Колаж РБК-Україна

Лікарі стверджують, щоб позбутися від прищів, важливо знати причину їх появи

Експерти і лікарі в один голос твердять: поки не розберешся у причинах появи прищів - не зможеш від них позбутися. Професіонал і косметолог Вікторія Клишко допомогла розібратися звідки "ростуть ноги", передають російські ЗМІ.

1. Зміна гормонального фону

Навіть власниці здорової і сяючою шкіри часом стикаються з появою прищів. Близько 70% жінок страждають від передменструальних акне. Причина - підвищення стероїдних гормонів у завершальну фазу циклу. Однак такі прищі можуть також свідчити про порушення вироблення статевих гормонів, діяльності надниркових залоз або гіпофіза. Цю проблему потрібно лікувати спільно з гінекологом і ендокрінологом.

2. Захворювання шлунково-кишкового тракту

50% людей з акне страждають гастритом або дисбактеріозом, 30% - захворюванням кишечника. Наприклад, якщо запалення локалізується в області чола,то проблема може бути пов'язана з порушенням діяльності тонкого кишечника, в зоні міжбрів'я - печінки, на носі - дванадцятипалої кишки, на вилицях і щоках - шлунка.

3. Погодні умови

Загострювати перебіг акне можуть висока вологість і жаркий клімат. У такий період часу варто бути обережніше і з сонячними ваннами. Надлишок сонця може знизити імунітет шкіри, підсилити секрецію шкірного сала, висушити верхній роговий шар, що в підсумку може загострити проблему акне. Схожий механізм характерний не тільки для засмаги на пляжі, але і в солярії.

4. Видавлювання прищів

Експерт не рекомендує самостійно розкривати вогнище запалення навіть у стерильних умовах, так як це сприяє поширенню інфекції на поверхні шкіри. Після чого, замість одного прища може з'явитися п'ять.

5. Неправильне очищення

Проблемну шкіру необхідно очищати від декоративної косметики (тонального крему, пудри, рум'ян, коректора), яка має досить щільну текстуру. Якщо лягти спати "при повному параді", то вранці можна прокинутися з прищами і вуграми.

Нагадаємо, що раніше косметолог відповіла, які процедури не слід робити під час вагітності.

Ми писали, що Олег Пінчук назвав тренди в зовнішності серед українців.

А також про те, що експерти назвали топ-5 причин випадіння волосся.

Відео: РБК-Україна