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Тільки не давіть: дерматолог розповіла, що робити, якщо з'явився прищ

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Середа 15 березня 2023 19:15
Тільки не давіть: дерматолог розповіла, що робити, якщо з'явився прищ Що робити, якщо з'явився прищ (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Прищі на обличчі - одвічна проблема жінок різного віку. Він може "вискочити" в будь-який час і незалежно від того, скільки вам років. Однак, необхідно знати, як правильно прибрати прищі.

Про це повідомила дерматолог Крістіна Чорновіл в Instagram.

Холодний компрес

Експерт каже, що давити прищі категорично не можна. Зокрема, якщо прищ червоний без білого вмісту, то потрібно спершу зробити холодний компрес.

Потрібно огорнути кубик льоду в рушник та охолоджувати запалення протягом 10 хвилин. Компрес можна повторити двічі.

Потім нанесіть засіб з бензоїлпероксидом 2.5% або комбі-засіб з антибіотиком - в аптеці препарат "Дуак".

Дерматолог каже, що прищ скоріше за все дозріє, або зменшиться і зникне.

Теплий комплекс

Якщо прищ білий, то варто спершу зробити теплий компрес. Намочіть рушник теплою водою та прикладіть на запалення на 10 хвилин. Повторити можна 2-4 рази.

Потім - бензоїлпероксид 2.5% або "Дуак".

Основні причини появи прищів

Сальні залози - це крихітні залози, які розташовані біля поверхні шкіри. Сальні залози виділяють шкірне сало, що змащує, підживлює волосся й шкіру. При акне залози починають виробляти занадто багато шкірного сала.

Надлишок шкірного сала змішується з відмерлими клітинами шкіри, як наслідок утворюється корок у фолікулі.

Якщо закупорений фолікул розташований близько до поверхні шкіри, він випирає назовні, створюючи білий вугор. Його верхівка потемніє (окислиться).

Раніше ми повідомляли, що шампунь може викликати акне і прищі.

Також ми писали про 5 основних причин появи прищів.

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