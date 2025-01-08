Не только бургунди и коричневый: стилист назвала самые трендовые цвета 2025 года

"Основной принцип - микс темных, насыщенных, глубоких оттенков со светлыми, мягкими пастельными. Например: холодный бургунди + нежный голубой, насыщенный коричневый + светло-зеленая фисташка", - отметила в своем посте стилист.

Модные цвета и сочетания 2025 года (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Бургунди + розовый

Бургунди ассоциируется с элегантностью, силой и страстью, а светло-розовый - с мягкостью, гармонией и спокойствием.

Бургунди привлекает внимание и придает образу уверенность. Светло-розовый, напротив, является более легким и мягким, что позволяет сбалансировать насыщенность бургунди. Такое сочетание создает гармонию между драматизмом и нежностью. Например, платье цвета бургунди может быть дополнено светло-розовыми аксессуарами, такими как сумка, шарф или обувь.

Также бургунди хорошо сочетается с цветом хаки.

Стильные сочетание с бургунди (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Коричневый + голубой

Коричневый цвет ассоциируется с природой, теплотой и уютом, в то время как голубой воспринимается как свежий, спокойный и немного дистанцированный. Когда эти два цвета используются вместе, они создают сбалансированный образ, в котором тепло и холод дополняют друг друга.

Например, подберите платье коричневого оттенка с голубыми аксессуарами (сумка, обувь, шарф) - этот лук будет выглядеть изысканно и в то же время не слишком ярко.

С чем сочетать коричневый цвет (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Коричневый + пастельный зеленый

Сочетание коричневого и пастельного зеленого в одежде - это стильный, природный и гармоничный выбор, который создает расслабленную, уютную атмосферу. Эти цвета принадлежат к земляной палитре, что делает их идеальными для создания натуральных и спокойных образов.

Например, коричневые брюки с блузой пастельного оттенка - стильный и спокойный наряд для офиса или прогулки. Или коричневое платье с зелеными акцентами (например, пояс, сумка или обувь) создает сбалансированный и в то же время интересный образ.

С чем сочетать коричневый цвет (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Также коричневый хорошо сочетается со светлыми оттенками желтого (цвет топленого масла, цвет сливочного масла, экрю, цвет кокосового молока). Еще одно стильное сочетание - с темно-синим оттенком, например, джинсами raw denim.

Коричневый цвет можно сочетать с разными оттенками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мокко-мусс + хаки

Как известно, цвет 2025 года - это Mocha Mousse (мокко-мусс). Мокко-мусс - это теплый, приглушенный оттенок коричневого с легкими серыми нотами, напоминающий цвет кофе с молоком. Хаки - это темно-зеленый оттенок с коричневыми и серыми примесями, который часто ассоциируется с военной и камуфляжной одеждой.

Сочетание мокко-мусс и хаки может быть использовано для создания сдержанных, но стильных нарядов для офиса или повседневных встреч. Например, классический жакет хаки в сочетании с блузой оттенка мокко-мусс или свитером создаст элегантный и непринужденный образ, который подходит для деловых встреч или офисной обстановки.

Платье цвета мокко-мусс с аксессуарами зеленого оттенка (сумка, обувь, ремень) будет выглядеть гармонично и сдержанно, но в то же время придаст легкую индивидуальность.

Вариант стильного образа на 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мокко + грязно-розовый

Сочетание цветов мокко и грязно-розового в одежде создает атмосферу мягкости и утонченности, одновременно добавляя немного сдержанности и глубины образу. Оба этих цвета относятся к приглушенным, нейтральным оттенкам, что делает их идеальными для создания гармоничных и стильных нарядов, которые подходят как для повседневных, так и для более формальных ситуаций.

Например, платье грязно-розового оттенка в сочетании с кардиганом или пальто мокко создает гармоничный и женственный образ, подходящий как для офиса, так и для вечерних встреч.

Брюки цвета мокко в сочетании с грязно-розовой блузой или топом - это стильное, но в то же время сдержанное сочетание для деловых встреч или повседневной одежды.

С чем сочетать цвет мокко в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)