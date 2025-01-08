Не тільки бургунді та коричневий: стилістка назвала найтрендовіші кольори 2025 року

"Основний принцип - мікс темних, насичених, глибоких відтінків зі світлими, м'якими пастельними. Наприклад: холодний бургунді + ніжний блакитний, насичений коричневий + світло-зелена фісташка", - зазначила у своєму дописі стилістка.

Модні кольори та поєднання 2025 року (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Бургунді + рожевий

Бургунді асоціюється з елегантністю, силою і пристрастю, а світло-рожевий - з м'якістю, гармонією і спокоєм.

Бургунді привертає увагу і додає образу впевненості. Світло-рожевий, навпаки, є легшим і м'якішим, що дає змогу збалансувати насиченість бургунді. Таке поєднання створює гармонію між драматизмом і ніжністю. Наприклад, сукня кольору бургунді може бути доповнена світло-рожевими аксесуарами, такими як сумка, шарф або взуття.

Також бургунді добре поєднується з кольором хакі.

Стильні поєднання з бургунді (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Коричневий + блакитний

Коричневий колір асоціюється з природою, теплотою і затишком, тоді як блакитний сприймається як свіжий, спокійний і трохи дистанційований. Коли ці два кольори використовуються разом, вони створюють збалансований образ, у якому тепло і холод доповнюють один одного.

Наприклад, підберіть сукню коричневого відтінку з блакитними аксесуарами (сумка, взуття, шарф) - цей лук матиме вишуканий і водночас не надто яскравий вигляд.

З чим поєднувати коричневий колір (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Коричневий + пастельний зелений

Поєднання коричневого і пастельного зеленого в одязі - це стильний, природний і гармонійний вибір, який створює розслаблену, затишну атмосферу. Ці кольори належать до земляної палітри, що робить їх ідеальними для створення натуральних і спокійних образів.

Наприклад, коричневі штани з блузою пастельного відтінку - стильне і спокійне вбрання для офісу або прогулянки. Або коричнева сукня із зеленими акцентами (наприклад, пояс, сумка або взуття) створює збалансований і водночас цікавий образ.

З чим поєднувати коричневий колір (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Також коричневий добре поєднується зі світлими відтінками жовтого (колір топленого масла, колір вершкового масла, екрю, колір кокосового молока тощо). Ще одне стильне поєднання - з темно-синім відтінком, наприклад, джинсами raw denim.

Коричневий колір можна поєднувати з різними відтінками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мокко-мус + хакі

Як відомо, колір 2025 року - це Mocha Mousse (мокко-мус). Мокко-мус - це теплий, приглушений відтінок коричневого з легкими сірими нотами, що нагадує колір кави з молоком. Хакі - це темно-зелений відтінок з коричневими та сірими домішками, який часто асоціюється з військовим і камуфляжним одягом.

Поєднання мокко-мус і хакі може бути використане для створення стриманого, але стильного вбрання для офісу або повсякденних зустрічей. Наприклад, класичний жакет хакі в поєднанні з блузою відтінку мокко-мус або светром створить елегантний і невимушений образ, який пасує до ділових зустрічей або офісних обставин.

Сукня кольору мокко-мус з аксесуарами зеленого відтінку (сумка, взуття, ремінь) матиме гармонійний і стриманий вигляд, але водночас додасть легкої індивідуальності.

Варіант стильного образу на 2025 рік (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мокко + брудно-рожевий

Поєднання кольорів мокко і брудно-рожевого в одязі створює атмосферу м'якості та витонченості, одночасно додаючи трохи стриманості та глибини образу. Обидва ці кольори належать до приглушених, нейтральних відтінків, що робить їх ідеальними для створення гармонійного та стильного вбрання, що пасує як для повсякденних, так і для більш формальних ситуацій.

Наприклад, сукня брудно-рожевого відтінку в поєднанні з кардиганом або пальто мокко створює гармонійний і жіночний образ, що підходить як для офісу, так і для вечірніх зустрічей.

Штани кольору мокко в поєднанні з брудно-рожевою блузою або топом - це стильне, але водночас стримане поєднання для ділових зустрічей або повсякденного одягу.

З чим поєднувати колір мокко у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)