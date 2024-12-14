Длинное пальто, пуховик и шуба из искусственного меха: украинские блогеры показали, что носить зимой 2025

В зимнем гардеробе каждой девушки должно быть несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить в зависимости от настроения, погодных условий и выбранных луков. И если в вашем гардеробе уже есть пуховик и теплая панама, как у MamaRika , возьмите себе на заметку, чем еще дополнить образы.

Люда с Голливуда

Блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) следит за модными трендами - она часто делится с подписчиками модными образами.

Она продемонстрировала несколько вариантов образов на зиму 2024-2025.

Один из них - total black look, состоящий из черного свитера, широких брюк и короткой дубленки с воротником контрастного цвета. Свой образ она дополнила повязкой на голове и сумкой из крокодиловой кожи.

Образ на зиму (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Второй образ блогерша составила с джинсами-"варенками". Их она дооплнила трендовым коричневым свитером, коротким пуховиком бежевого оттенка и обувью с узким носком. Завершала лук вместительная сумка из замши.

Блогерша показала, что носить зимой (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Анна Селюкова

Победительница четвертого сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Анна Селюкова, которая в 2014 году "завоевала сердце" главного героя шоу, бизнесмена Константина Евтушенко, а через два года вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова, также часто публикует в своем Instagram фото модных луков.

Она опубликовала целую серию фото с вариантами образов на зиму. Предприниматель выбрала в качестве верхней одежды на зиму варианты с шубами из искусственного меха и длинными пальто.

Модная одежда на зиму (фото: instagram.com/anna_selyukova)

Для первого лука Селюкова надела широкие штаны из эко-кожи черного оттенка, свитер и короткую шубу с длинным ворсом. Завершить образ она решила вместительной сумкой-шопером известного бренда и ботинками на низком ходу.

Стильный лук на зиму 2025 (фото: instagram.com/anna_selyukova)

Второй вариант - с легинсами, ботинками челси и длинным пальто, третий - с прямыми джинсами и пальто.

Также она показала, что зимой можно носить не только джинсы классического оттенка, но светлые. К слову, европейские блогеры также доказывают, что брюки молочного и белого цвета – тренд зимы 2025.

Луки на зиму 2025 с длинным пальто (фото: instagram.com/anna_selyukova)