"Хлопець-друзяка" вместо "рубаха-парень"? Как метко и красиво заменить популярные фразы
В повседневной речи мы часто не замечаем, как употребляем фразеологизмы, заимствованные из русского. Но украинский язык имеет не менее меткие и колоритные выражения - стоит лишь немного прислушаться.
Как красиво на украинском заменить русские фразеологизмы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.
В языке - сила. Но всегда ли мы говорим по-нашему? Популярные русские выражения до сих пор проскакивают в ежедневном общении, потому что мы привыкли слышать их с детства. И неудивительно - они делают язык более ярким и живым.
Но, чтобы избавиться от русских оборотов, стоит знать украинские альтернативы, а их есть - немало.
Мы собрали украинские соответствия, которые звучат не менее ярко - и куда естественнее.
"Рубаха-парень"
Не стоит переводить как "сорочка-хлопець", потому что это звучит очень смешно, не говоря уже о том, что четко выдает русизм в вашей речи.
Лучше использовать
- "свій хлопець"
- "хлопець-друзяка"
- "щира душа"
- "з ним - хоч у вогонь"
"Строить глазки"
Буквальный перевод "будувати оченята" - так переводить не стоит, мы же не строители глаз, да и вообще это языковая ловушка.
Вместо этого мы говорим:
- "пускати бісики"
- "грати очима"
- "стріляти очима"
- "прясти очима"
"Бред сивой кобылы"
Само выражение - настоящий бред. Это выражение имеет немало колоритных украинских аналогов:
- "сон рябої кобили"
- "дурня собача"
- "Химині кури"
- "Мотрині яйця"
- "нісенітниця"
- "казна-що та й годі"
- "дурниці на пательні"
- "таке верзе, що вуха в'януть"
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