"Ты победил": Дорофеева неожиданно отреагировала на беременность жены Позитива

Украинский исполнитель Алексей Завгородний, он же Позитив, объявил, что они с Юлией Сахневич ждут первенца. И его звездная коллега Надя Дорофеева, с которой артист выступал в составе группы "Время и Стекло", уже отреагировала на эту новость.
Что на этот счет сказала певица, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Так, на своей странице исполнительница обнародовала ролик с Алексеем и его любимой - танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич, участницей шоу "Танцы со звездами".
Надя вспомнила, что давно, когда они выступали в дуэте "Время и Стекло", у них был спор относительно того, у кого из них первого появится ребенок.
"Где-то, когда нам с Позитивом было по 23-25 лет, мы спорили, кто будет первым. Ты победил. Лешка, я так радуюсь за вас с Юлией Сахневич. Будьте счастливы - это самое главное!" - написала Дорофеева.
О своих отношениях звезда впервые рассказал в октябре 2022 года, однако тогда он не стал рассекречивать информацию о любимой. Лишь этой весной Позитив публично признался избраннице в любви, а летом влюбленные рассекретили, что уже узаконили свои отношения и живут вместе.
В своих интервью Алексей откровенно говорил о том, что хочет детей и мечтает стать отцом.
С Юлией Сахневич артист принимал участие в "Танцах со звездами" в 2020 году. Именно тогда в сети начали говорить о том, что между ними могут быть отношения, однако музыкант отрицал такие предположения.
Этот брак является вторым для Алексея. Первой его законной избранницей была дизайнер Анна Андрейчук, на которой он женился в 2013 году. Бывшие влюбленные расстались в 2021 году, а начали свои отношения еще когда обеим было по 15 лет.
Ранее Позитив рассказывал, какой была его свадьба.
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