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The New York Times показали новонароджених у бомбосховищах Дніпра

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П'ятниця 25 лютого 2022 20:10
The New York Times показали новонароджених у бомбосховищах Дніпра The New York Times показав бомбосховище з новонародженими дітьми (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Новонароджених дітей із відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні у Дніпрі перемістили у імпровізоване бомбосховище на нижньому рівні будівлі.

Відео опублікували на сторінці The New York Times в Instagram.

Як відомо, Дніпро став об’єктом ракетних ударів після вторгнення в Україну військ Російської Федерації.

Наразі вже близько десять немовлят, за якими доглядали у відділенні для новонароджених, були переміщені до сховища.

На відео можна побачити, як медсестри доглядають за немовлятами. Зазначимо, що деякі з них тримають їх на руках, притискають, а деякі навіть усміхаються.

Також медики використовували надувні мішки, щоб давати дітям кисень.

Окрім того, деяких немовлят загорнули в ковдри різних кольорів і поклали на імпровізовані ліжка. Важливо, що всі дітки поводилися якнайкраще, ніхто не плакав.

"Це відділення реанімації. У бомбосховищі. Чи можеш ти явити?" - йдеться у повідомленні.

Як повідомив завідувач відділення новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Денис Сурков, медики дуже нервували та розгубилися. Однак, він додав, що "це наша реальність".

Відео можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що у Тернопіль везуть маленьких діток-біженців. Просять зносити ліжка.

Також ми писали, що МОН рекомендує припинити освітній процес на два тижні.

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