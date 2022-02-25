The New York Times показали новорожденных в бомбоубежищах Днепра

Новорожденных детей из отделения интенсивной терапии детской больницы в Днепре переместили в импровизированное бомбоубежище на нижнем уровне здания.

Как известно, Днепр стал объектом ракетных ударов после вторжения в Украину войск Российской Федерации.

Сейчас уже около десяти младенцев, за которыми ухаживали в отделении для новорожденных, были перемещены в хранилища.

На видео можно увидеть, как медсестры ухаживают за младенцами. Отметим, что некоторые из них держат их на руках, прижимают, а некоторые даже улыбаются.

Также медики использовали надувные мешки, чтобы давать детям кислород.

Кроме того, некоторых младенцев завернули в одеяла разных цветов и положили на импровизированные кровати. Важно, что все детки вели себя хорошо, никто не плакал.

"Это отделение реанимации. В бомбоубежище. Можешь ли ты явить?"- говорится в сообщении.

Как сообщил заведующий отделением новорожденных Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков, медики очень нервничали и растерялись. Однако, он добавил, что "это наша реальность".

Видео можно просмотреть по ссылке.