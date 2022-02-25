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МОН рекомендує припинити освітній процес на два тижні

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П'ятниця 25 лютого 2022 19:39
МОН рекомендує припинити освітній процес на два тижні Фото: міністр освіти та науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство освіти та науки закликає припинити освітній процес на два тижні. Рекомендаційний лист було направлено керівникам відповідних департаментів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.

"Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні", - пише Шкарлет.

МОН рекомендує припинити освітній процес на два тижні

Фото: рекомендаційний лист від МОН (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу.

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