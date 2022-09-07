Як швидко зарядити мобільний телефон: ця секретна функція є на всіх пристроях

Мобільні телефони постійно розвиваються, щоб задовольнити потреби користувачів. Однак їхня батарея не завжди відповідає їх продуктивності, тому смартфон швидко розряджається.

Навіть попри те, що смартфони стають все кращими, їхні батареї все одно не витримують, будь то Android чи iOS. Тому необхідно часто заряджати пристрої, і на це витрачається багато часу. На щастя, є хитрість, яка дозволить швидше зарядити мобільний телефон.

Зокрема, потрібно активувати на смартфоні функції "режим польоту".

Щоб ваш телефон заряджався швидше, ви можете скористатися цим простим і ефективним прийомом. Коли ваш телефон заряджається, найкращий спосіб уберегти його від споживання енергії - це від'єднати його від зв'язку. Це дозволить зменшити час заряджання акумулятора.

Також можна абсолютно не користуватись смартфоном під час його зарядки.

Щоб смартфон міг досить швидко заряджатися, ви повинні залишити його. Не варто відкривати енергоємні програми.

Окрім того, можна відключити підключення до Інтернету. Потрібно деактивувати з’єднання Wi-Fi, 4G і Bluetooth. Це дозволить вашому мобільному телефону знизити продуктивність і заряджатися швидше. Також не забудьте закрити всі програми, що працюють у фоновому режимі головного екрана.

Зазначимо, батарея вашого смартфона заряджатиметься швидше, якщо ви використовуватиме відповідний і до того ж оригінальний зарядний пристрій. Тим більше, що деякі оригінальні зарядні пристрої мають опцію швидкої зарядки.