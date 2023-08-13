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Тертый пирог, как в детстве: самый простой рецепт для любой начинки

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Воскресенье 13 августа 2023 08:32
Тертый пирог, как в детстве: самый простой рецепт для любой начинки Тертый пирог по вкусному рецепту (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Тертый пирог готовить чрезвычайно просто, ингредиенты в нем недорогие, а в результате мы получим гору вкуснятины, знакомую нам с детства.

Рецептом пирога поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Мука пшеничная - 400 г
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой
  • Сливочное масло - 180 г
  • Сахар - 120 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сметана - 50 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Смородина или другие ягоды, варенье - 300-400 г
  • Сахар - 150 г (или по вкусу)
  • Кукурузный крахмал - 1 ст. л. с большой горкой (или больше, в зависимости от густоты)
  • Холодная вода - 60-100 мл

Как приготовить вкуснятину

Всыпьте в глубокую миску просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешайте сухие ингредиенты.

Добавьте мягкое сливочное масло, хорошо все перетрите - сначала лопаткой, затем руками.

В отдельной миске смешайте сахар, ванильный сахар, яйцо, сметану. Перемешайте и добавьте в крошку из муки и масла. Замесите тесто: долго делать это не нужно, достаточно чтобы все ингредиенты соединились.

Отделите от теста третью часть и уложите ее в морозильную камеру минут на 15-20.

Выложите большую часть теста на пергамент и раскатайте на нем в прямоугольник.

Приготовьте начинку: уварите ягоды с сахаром или возьмите готовое варенье.

Выложите начинку равномерно на тесто, затем натрите замороженное тесто на крупной терке. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Раньше мы писали о рецепте недорогого и очень простого вафельного торта.

Кроме того, узнайте, как приготовить турецкий пирог без муки.

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