ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тертий пиріг, як в дитинстві: найпростіший рецепт для будь-якої начинки

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 08:32
Тертий пиріг, як в дитинстві: найпростіший рецепт для будь-якої начинки Тертий пиріг за смачним рецептом (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Тертий пиріг готувати надзвичайно просто, інгредієнти в ньому недорогі, а в результаті ми отримаємо гору смакоти, знайому нам з дитинства.

Рецептом пирога поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.

Складники:

  • Борошно пшеничне - 400 г
  • Дрібка солі
  • Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою
  • Вершкове масло - 180 г
  • Цукор - 120 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сметана - 50 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Смородина або інші ягоди, варення – 300-400 г
  • Цукор - 150 г (або до смаку)
  • Кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л. з великою гіркою (або більше, залежно від густини)
  • Холодна вода - 60-100 мл

Як приготувати смакоту

Всипте в глибоку миску просіяне борошно, сіль, розпушувач, перемішайте сухі інгредієнти.

Додайте м'яке вершкове масло, добре все перетріть - спочатку лопаткою, потім руками.

В окремій мисці змішайте цукор, ванільний цукор, яйце, сметану. Перемішайте і додайте в борошно-маслянисту крихту. Замісіть тісто: довго робити це не треба, достатньо, щоб всі інгредієнти поєдналися.

Відділіть від тіста третю частину і покладіть її в морозильну камеру хвилин на 15-20.

Викладіть більшу частину тіста на пергамент і розкатайте на ньому в прямокутник.

Приготуйте начинку: уваріть ягоди з цукром, або візьміть готове варення.

Викладіть начинку рівномірно на тісто, потім натріть заморожене тісто на крупній тертці. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт недорогого і дуже простого вафельного торту.

Крім того дізнайтеся, як приготувати турецький пиріг без борошна.

Читайте РБК-Україна в Google News
кулінарка