Тертий пиріг, як в дитинстві: найпростіший рецепт для будь-якої начинки

Тертий пиріг готувати надзвичайно просто, інгредієнти в ньому недорогі, а в результаті ми отримаємо гору смакоти, знайому нам з дитинства.

Рецептом пирога поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.

Складники:

Борошно пшеничне - 400 г

Дрібка солі

Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою

Вершкове масло - 180 г

Цукор - 120 г

Ванільний цукор - 10 г

Сметана - 50 г

Яйце - 1 шт.

Смородина або інші ягоди, варення – 300-400 г

Цукор - 150 г (або до смаку)

Кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л. з великою гіркою (або більше, залежно від густини)

Холодна вода - 60-100 мл

Як приготувати смакоту

Всипте в глибоку миску просіяне борошно, сіль, розпушувач, перемішайте сухі інгредієнти.

Додайте м'яке вершкове масло, добре все перетріть - спочатку лопаткою, потім руками.

В окремій мисці змішайте цукор, ванільний цукор, яйце, сметану. Перемішайте і додайте в борошно-маслянисту крихту. Замісіть тісто: довго робити це не треба, достатньо, щоб всі інгредієнти поєдналися.

Відділіть від тіста третю частину і покладіть її в морозильну камеру хвилин на 15-20.

Викладіть більшу частину тіста на пергамент і розкатайте на ньому в прямокутник.

Приготуйте начинку: уваріть ягоди з цукром, або візьміть готове варення.

Викладіть начинку рівномірно на тісто, потім натріть заморожене тісто на крупній тертці. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.