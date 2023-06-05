Никто не верит, что это простые вафли! Роскошный торт из дешевых магазинных коржей
Из магазинных вафельных коржей можно приготовить настоящую вкуснятину - праздничный торт "Рафаэлло". Выпекать его не нужно, достаточно приготовить крем и украсить.
Рецептом поделилась кулинарка Лилия Цвит на YouTube-канале.
Составляющие:
- вафельные коржи - 12 шт.
- молоко - 1 л
- сахар - 150 г
- крахмал - 90 г
- яйцо - 1 шт.
- ванильный сахар - 1 шт.
- кокосовая стружка - 200 г
- масло - 100 г
- арахис жареный - 150 г
- конфеты для украшения - 8 шт.
Пошаговое приготовление
В сотейник с толстым дном налейте молоко, добавьте сахар и ванильный сахар. Добавьте яйцо и кукурузный крахмал. Хорошо все перемешайте венчиком.
На маленьком огне варите постоянно помешивая. Когда масса начнет густеть, уберите ее с плиты. К горячему крему сразу добавьте масло и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте все.
Промажьте еще теплым кремом вафельные коржи, пересыпая каждый жареным измельченным арахисом. Сверху и со стороны торт тоже следует смазать кремом. На один корж уйдет около 2 столовых ложек массы.
Сверху и по бокам хорошо посыпьте тортик кокосовой стружкой. Отправьте на несколько часов в холодильник и по желанию украсьте его конфетами "Рафаэлло".
Приятного аппетита!
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