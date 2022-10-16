Турецкий пирог без грамма муки: нежнее вы точно не пробовали
Турецкий пирог - уникальный способ приготовления выпечки без добавления муки. Его пекут на основе йогуртового теста, благодаря чему текстура получается очень нежной и воздушной.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Ингредиенты на форму 22 см:
- Йогурт - 400 г
- Яйцо крупное - 4 шт.
- Сахар - 100 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Кукурузный крахмал - 75 г
- Соль - щепотка
- Цедра лимона - по вкусу
Пошаговое приготовление
Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте щепотку соли к белкам и взбейте до пышности.
Взбейте желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.
Аккуратно вмешайте взбитые белки.
Выстелите пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.
Вылейте тесто в форму. Выпекайте 40-50 минут при температуре 170 градусов. Дайте готовому пирогу остыть в форме. Потом достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
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