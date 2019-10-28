Гірко! Звільнений український моряк зіграв довгождане весілля з красунею-нареченою

Віктор Беспальченко (фото: narodna-pravda.ua)

Український моряк відсвяткував одруження зі своєю нареченою Тетяною в Херсоні

Звільнений з російського полону моряк Віктор Беспальченко зіграв довгождане весілля зі своєю нареченою Тетяною. Розписалися молоді люди ще в Московському СІЗО Лефортово, куди направили заарештованих українських моряків за звинуваченням у "порушенні кордону" у 2018 році. Саме тоді, у водах Чорного моря росіяни захопили кілька українських судів.

За словами пари, весілля вони планували давно, адже зустрічаються і люблять один одного вже 5 років. Восени 2018-го, напередодні морського походу, Віктор зробив дівчині пропозицію. Весілля призначили на квітень 2019-го, однак під час переходу поблизу Керченської протоки росіяни захопили його в полон.

Весілля Віктора Беспальченко (favoritekherson.co)

"У нас розпис це був привід побачитися, тому що за весь час нам не давали ні побачень, ні спілкування ніякого і це були саме ті щасливі моменти для нас, що ми могли один одного обійняти, поцілувати, якийсь символічний день, сьогодні ж - це особливо, серед друзів, рідних, ми дуже щасливі", - розповіли Тетяна і Віктор.

Урочиста церемонія одруження пройшла під Херсоном, у виноробному маєтку князя Трубецького. На урочистій події були присутні багато людей. Прийшли привітати Віктора і моряки.

Незабаром молоді поїдуть в медовий місяць, потім Віктор повернеться на службу,а тетяна почне "вити гніздо" в новій квартирі молодят.