ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гірко! Звільнений український моряк зіграв довгождане весілля з красунею-нареченою

STYLERЖиття    28.10.2019 - 14:01
Гірко! Звільнений український моряк зіграв довгождане весілля з красунею-нареченою
Віктор Беспальченко (фото: narodna-pravda.ua)

Український моряк відсвяткував одруження зі своєю нареченою Тетяною в Херсоні

Звільнений з російського полону моряк Віктор Беспальченко зіграв довгождане весілля зі своєю нареченою Тетяною. Розписалися молоді люди ще в Московському СІЗО Лефортово, куди направили заарештованих українських моряків за звинуваченням у "порушенні кордону" у 2018 році. Саме тоді, у водах Чорного моря росіяни захопили кілька українських судів.

За словами пари, весілля вони планували давно, адже зустрічаються і люблять один одного вже 5 років. Восени 2018-го, напередодні морського походу, Віктор зробив дівчині пропозицію. Весілля призначили на квітень 2019-го, однак під час переходу поблизу Керченської протоки росіяни захопили його в полон.

Гірко! Звільнений український моряк зіграв довгождане весілля з красунею-нареченоюГірко! Звільнений український моряк зіграв довгождане весілля з красунею-нареченоюВесілля Віктора Беспальченко (favoritekherson.co)

"У нас розпис це був привід побачитися, тому що за весь час нам не давали ні побачень, ні спілкування ніякого і це були саме ті щасливі моменти для нас, що ми могли один одного обійняти, поцілувати, якийсь символічний день, сьогодні ж - це особливо, серед друзів, рідних, ми дуже щасливі", - розповіли Тетяна і Віктор.

Урочиста церемонія одруження пройшла під Херсоном, у виноробному маєтку князя Трубецького. На урочистій події були присутні багато людей. Прийшли привітати Віктора і моряки.

Незабаром молоді поїдуть в медовий місяць, потім Віктор повернеться на службу,а тетяна почне "вити гніздо" в новій квартирі молодят.

Українському капітану готують звинувачення з приводу аварії на Дунаї Весілля Собчак і Богомолова: незвичайне торжество обійшлося в кругленьку суму
Новини України свадьба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся