Найдавніше місто України: на розкопках під Одесою зробили важливе відкриття (відео)

Руїни Тіри в Білгород-Дністровському (фото: uk.wikipedia.org / Minami Himemiya)

На археологічних розкопках під Одесою дослідники знайшли нову вулицю легендарної Тіри

Археологи виявили на руїнах античного міста Тіри біля Аккерманської фортеці під Одесою цілу вулицю. Дослідники розкопали безліч артефактів, бронзові та свинцеві вироби, залишки амфор з малюнками та монети.

За 84 км від Одеси колись було древнє місто, яке вчені називають найдавнішим в Україні. Тіру вивчають уже 120 років, але вперше почали розкопки на ділянці біля південно-західної стіни. Тут археологи відкопали вже четверту - центральну вулицю. Про це передає УСІ.

Тіра розташована на правому березі Дністровського лиману на території сучасного Білгорода-Дністровського.

За словами доктора історичних наук Андрія Красножона, після георадарної розвідки з третьої спроби вдалося вийти на ділянку, яка зараз розкопується. Нинішньою знахідкою археологи особливо пишаються.

"Є кладка, структура якої дає підставу припускати, що вона антична. Знайдена вулиця римського періоду. Це одна з центральних вулиць міста, або, у всякому разі, одна з основних. Всього таких вулиць до нинішнього часу було знайдено 3", - розповів учений.

Відео: На руїнах античної Тіри під Одесою відкопали нову вулицю

У давньогрецькому місті, заснованому близько 600 року до нашої ери, чеканили свої монети. На деяких навіть зараз легко можна розібрати напис "Тіра", зазначив глава експедиції Олег Савельєв.

Археологи кажуть, що ця експедиція може дати нові топографічні дані про Тіру. А також - розповісти про масштаби міста та його інфраструктуру. Всі знахідки будуть передані до місцевого музею.

Археологи під Одесою на руїнах античного міста Тіри зробили нове відкриття (Фото: usionline.com)

Раніше археологи в цьому місці під Одесою знайшли древній артефакт з невідомою речовиною всередині.

Нагадаємо також, що нещодавно археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н. е.