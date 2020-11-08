У Києві вдруге за тиждень замінували станцію метро "Хрещатик"

Фото: станція метро "Хрещатик" (РБК-Україна)

Другий раз за тиждень у Києві "замінували" станцію метро "Хрещатик". Станцію закрили після того, як надійшов анонімний дзвінок.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

Повідомляється, що станція "Хрещатик" закрита на вхід і вихід, як і пересадка на синю гілку - на "Майдан незалежності".

"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, до цього станцію метро закривали 3 листопада через анонімний дзвінок про мінування. Тоді інформація не підтвердилася.

Оновлене від 21:00

Станом на 21:00 станція "Хрещатик" знову відкрита.

"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію і пересадку відкрили для пасажирів. Метрополітен працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про мінування станції метро "Майдан незалежності". У зв'язку з анонімним дзвінком станція і пересадка були закриті.

Минулого тижня на станції метро "Славутич" 42-річний чоловік напав на поліцейського після того, як той зробив зауваження про відсутність маски. Хуліган розпилив газовий балончик в обличчя правоохоронцю, після чого спробував завдати йому і пасажирам ножові поранення. Один з пасажирів дістав травматичний пістолет і вистрілив у бік рейок, хулігана затримали.