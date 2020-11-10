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Прокуратура спростувала причетність активіста Гончарова до мінування Олександрівської лікарні 

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 10:51
Прокуратура спростувала причетність активіста Гончарова до мінування Олександрівської лікарні 
Фото: Руслан Гончаров (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Київський активіст Руслан Гончаров спростував звинувачення з боку народного депутата Гео Лероса в мінуванні Олександрівської лікарні.

Про це він заявив на свої сторінці у Facebook, опублікувавши офіційний лист від Київської міської прокуратури.

"Без жодних доказів він (Гео Лерос, - ред.) взяв на себе повноваження суду та визнав мене винним у скоєні кримінального злочину ", - пише Гончаров.

За його словами, одразу після цього інциденту, який відбувся навесні цього року, він заявив про свою непричетність та розцінив звинувачення як заплановану брудну політичну технологію.

"Публікую відповідь прокуратури, в якій чітко зазначено, що мені ніякі підозри не вручали і я не є підозрюваним чи обвинуваченим в цьому кримінальному провадженні", - написав Гончаров.

Прокуратура спростувала причетність активіста Гончарова до мінування Олександрівської лікарні 

Активіст також закликав Лероса бути відповідальним та спростувати свої заяви.

Нагадаємо, на минулому тижні нардеп Гео Лерос у Верховній раді заявив, що Руслан Гончаров причетний до замінування Олександрівської лікарні.

Як відомо, "замінування" Олександрівської лікарні відбулося навесні цього року.

Врешті, інформація не підтвердилась - під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів виявлено не було. Водночас з лікарні було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти та медичний персонал.

Правоохоронні органи відреагували на звинувачення у ймовірному замінуванні та провели обшуки, після яких не було виявлено жодних доказів причетності Руслана Гончарова до даного інциденту.

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