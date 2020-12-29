У Тернополі створили унікальний позашляховик "Україна": вражає своїми розмірами

Українець зібрав власними руками новий позашляховик (Колаж РБК-Україна)

У місті Збараж Тернопільської області автомеханіки створили новий позашляховик. Величезний, розміром з вантажівку, автомобіль зібрали Юрій Кордупель та Іван Коруна. Вони назвали свій винахід "Україна".

Як розповіли майстри у сюжеті для "Суспільне. Тернопіль", за основу вони взяли шасі від армійської вантажівки ГАЗ-66. Так само в розробку пішов і кузов автомобіля. Механіки встановили в машину дизельний двигун потужністю 150 кінських сил від старого Mercedes-Benz. Від цього авто взяли й кермо. Максимальна швидкість цього автомобіля – 90 км/год.

У позашляховику є камери заднього виду, електропідіймачі та люк. З особливостей – сходи на дах, а на капоті великий хромований шильдик Ukraine. Важить творіння механіків понад 4,5 тонни.

Як розповів автор проєкту Юрій Кордупель, на створення нового позашляховика у майстрів пішло більше ніж три роки. Витрачено було понад 25 тисяч доларів. Це вже третій авторський автомобіль в автомеханіка. Раніше він зібрав звичайний легковий автомобіль і дитячий баггі. Зараз він намагається зареєструвати свій позашляховик офіційно.

"Я допомагав товаришу переробити його автомобіль, і він показав мені фотографії позашляховика "Булат", який зробили в Киргизії. Я сказав йому, що зроблю такий же. У мене була на той момент "Газель", я хотів її продати, але запропонували обмін на ГАЗ-66. І я зрозумів, що раз воно саме йде мені в руки, то треба робити", - розповів Кордупель про ідею зробити такий позашляховик.

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