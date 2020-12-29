У Києві помітили ексклюзивне броньоване авто першого олігарха України (фото)

У Києві зняли броньоване авто першого олігарха України (фото: pixabay.com)

У Києві помітили рідкісний автомобіль для нашої країни Chevrolet Caprice. При цьому автор фото навіть і не догадувався, що перед ним не просто раритетне авто, а броньований ексклюзивний автомобіль покійного Євгена Щербаня, якого вважають найбагатшою людиною України в 90-х роках.

Машина з дев'яностих років перебуває в Україні, після вбивства бізнесмена в 1996 році вона зникла з поля зору, поки її не помітив читач "ТопЖыр".

За словами автора фото, машина знаходиться на ходу, і була помічена на території СТО. Можливо, її привезли на обслуговування.

Варто зазначити, що Євген Щербань - людина, яку називають "першим олігархом України". Він народився 18 січня 1946 року в селищі Костянтинівка в Харківській області в багатодітній сім'ї.

Євген Щербань (фото: wikipedia.org)

З 1972 по 1977 рік навчався у гірничо-промисловому училищі в Донецьку. Після цього поступив у Донецький політехнічний інститут. Після армії працював до 1988 року на шахті "Кіровська", де став заступником директора.

На початку 90-х організував кооператив "Прогрес", потім корпорацію "АТОН". З ним також пов'язували такі фірми, як "АМЕСТ", "Фінансист", СП "Гефест", що володіла мережею АЗС в Донецькій області, та інші.

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