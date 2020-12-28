У мережі продають унікальний "Запорожець": фото салону і ціна 52-річної мікролітражки

Запорожець ЗАЗ-965 продають у мережі (ілюстративне фото: pixabay.com)

На популярному іноземному сайті з'явилося оголошення про продаж моделі ЗАЗ 965. Автомобіль 1968 року оцінили у 21 тисячу доларів. Білий "горбатий" Запорожець ніколи не відновлювали, тому у нього всі деталі оригінальні.

Крім того, у машини був лише один власник. Автомобіль оснащений 0,9-літровим бензиновим двигуном на 27 к.с. Запорожець має механічну коробку передач і задній привід. Про це повідомляє АвтоПортал.

Запорожець ЗАЗ-965 продають у мережі (фото: auto-portal.com.ua)

Пробіг 52-річного авто складаєте менше ніж 13 тисяч км. Зараз машина знаходиться на території РФ.

Запорожець ЗАЗ-965 продають у мережі (фото: auto-portal.com.ua)

Варто зазначити, що дана модель авто вироблялася з 1962 по 1969 рік. Всього було випущено 322 166 таких авто.

Запорожець ЗАЗ-965 продають у мережі (фото: auto-portal.com.ua)

Цікаво, що в мережі продається ще один старий Запорожець, але він 1976 року випуску. За даними Автовод, автомобіль ЗАЗ 968А в заводському виконанні продають за 9 500 доларів.

Запорожець ЗАЗ-968А (фото: avtovod.com.ua)

У Запорожця був один власник і за 44 роки він проїхав всього 2 720 кілометрів.

Салон машини оброблений світло-коричневої "еко-шкірою", якщо спробувати модно назвати дермантин. При цьому в авто встановлено тільки салонне дзеркало, оскільки традиційних бічних дзеркал заднього виду у нього немає.

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