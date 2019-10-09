ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав указ про проходження військової служби курсантами

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 16:46
Зеленський підписав указ про проходження військової служби курсантами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України вніс деякі зміни в указ №1053 від 7 листопада 2001 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проходження військової служби курсантами військових навчальних закладів Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ №739/2019 був опублікований в середу, 9 жовтня. Відповідно до нього були внесені часткові зміни в указ від 7 листопада 2001 року №1053. Зокрема, було визнано таким, що втратило чинність, положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в держбюджеті-2020 буде передбачено соцзабезпечення військових. За словами Зеленського, пільги для військових, які служили на Донбасі, не будуть скасовані.

Також повідомлялося, що з 1 жовтня в Україні стартувала кампанія з осіннього призову на строкову службу, яка триватиме до 31 грудня. В цьому році буде призвано 15 200 осіб. З них 9 тисяч призовників будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - у Державну спеціальну службу транспорту, 1 тис. - в Державну прикордонну службу.

Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ у новому форматі Зеленський в США зустрічався з бізнесменом, у якого конфіскували "гроші Януковича"
Новини України наказВолодимир Зеленськийкурсанты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся