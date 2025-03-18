Тернопольский виски и днепровский ром. 6 украинских крепких напитков, которые могут заменить импортные

Окуневский ром

Напиток, который изготавливается в Украине по уникальной рецептуре адмирала Австро-Венгерского флота Окуневского, что придает напитку исторической глубины. Ром имеет крепость 40% и насыщенный аромат.

Интересно, что этот напиток часто описывают как "настоящий галицкий ром". Поскольку ром имеет популярность именно на Галичине, фактически это подчеркивает его региональную идентичность.

Окуневский ром (фото: facebook.com/nalyvky)

Puerto Vero Gold

Это крепкий алкогольный напиток, изготовленный в Украине. Производство расположено в Днепропетровской области. Он имеет крепость 35% и продается в объеме 0,5 литра.

Напиток отличается насыщенным золотистым цветом и богатым ароматом с нотками ванили, молочного шоколада и легких кокосово-фруктовых оттенков. Его можно употреблять как в чистом виде, так и использовать для приготовления коктейлей.

Puerto Vero Gold (фото: dnipro-distillery.com)

Spicer

Украинский бренд, который сочетает традиции изготовления алкоголя с инновационными подходами. Производство базируется на использовании натуральных ингредиентов, таких как травы, специи, ягоды и цитрусовые.

Один из популярных вариантов ‒ Spicer Dry Gin, который имеет классический сухой вкус с доминирующими нотками можжевельника, цитрусовых, кориандра и ромашки. Уникальность этого джина заключается в добавлении чисто украинских растений: ревень, барбарис, зубровка и полынь, что придает ему особый характер.

Джин Spicer идеально подходит для употребления в чистом виде со льдом или как основа для коктейлей, таких как джин-тоник, Негрони или Мартини.

Джин Spicer (фото: spicer.ua)

Гайстер

Украинский напиток, созданный с использованием 16 тщательно подобранных ботаникалов (растений для изготовления алкоголя). Название "Гайстер" происходит от аутентичного украинского слова, которое в некоторых регионах означает "аист".

Процесс создания джина состоит из мацерации цитрусовых на спирте в течение пяти дней, после чего происходит дистилляция через специальный джин-корзину. Это позволяет получить деликатные ароматы и насыщенный вкус.

Кроме того, джин презентовали на BAROMETER International Bar Show 2024, и он уже получил популярность среди ценителей качественных напитков.

Джин "Гайстер" (фото: haistergin.com)

Микулинец

Это первое украинское односолодовое виски, которое изготавливается на пивоварне "Микулинецкий Бровар" в Тернопольской области. Этот напиток создают с использованием традиционных методов производства, включая выращивание собственного ячменя, проращивание зерна, сушку солода и дистилляцию.

Одной из ключевых характеристик этого виски является его выдержка. Например, популярный вариант "Микулин 10 лет" выдерживается в дубовых бочках, что придает напитку насыщенный вкус с нотками карамели, ванили и дуба. Крепость напитка составляет 40%.

Виски "Микулин 10 лет" (фото: rozetka.com.ua)

Aviator

Зерновой дистиллят выдерживают в обугленных внутри дубовых бочках в течение пяти лет. Для этого используют бочки из-под бурбона и портвейна. Этот процесс придает напитку уникальные вкусовые и ароматические характеристики.

Например, бурбон обычно выдерживают в обожженных изнутри дубовых бочках, что придает дереву карамельный и ванильный аромат. То есть следующий напиток, который будут выдерживать в этой бочке, получит вкусовые свойства своего "предшественника".

Виски Aviator (фото: abkdnipro.com)

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