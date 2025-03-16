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Названо точное количество алкогольных напитков, которые повышают давление

Воскресенье 16 марта 2025 15:28
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Названо точное количество алкогольных напитков, которые повышают давление Как алкоголь способен повышать артериальное давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Алкоголь может существенно влиять на артериальное давление, даже если вы выпиваете умеренно. Как именно объемы алкоголя влияют на здоровье сердца и сосудов - читайте дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Количество алкоголя, которое влияет на давление

Диетолог Трейси Паркер рассказала, что употребление небольшого количества алкогольных напитков может повысить артериальное давление. А это в свою очередь повышает риск инфарктов и инсультов.

Высокое кровяное давление (гипертония) является основным фактором риска заболеваний сердца и кровообращения.

В частности, употребление более трех алкогольных напитков за один прием может быть рискованным.

Высокое кровяное давление (гипертония) является основным фактором риска заболеваний сердца и кровообращения. Хотя факторы риска, такие как большое потребление соли, недостаточная физическая активность и ожирение, хорошо известны, тогда как риск, связанный с употреблением чрезмерного количества алкоголя, часто игнорируется.

Алкоголь может препятствовать надлежащей работе рецепторов мозга, которые помогают регулировать артериальное давление. Напиток стимулирует нервную систему, что ускоряет сердцебиение и сужает кровеносные сосуды, а это приводит к кратковременному повышению артериального давления.

Это может остановить рецепторы в мозге, которые помогают регулировать артериальное давление работать должным образом, что мешает организму реагировать на изменения.

Также это создает нагрузку на сердечную мышцу и может повредить стенки кровеносных сосудов, что может привести к накоплению на них жира (атеросклероз), что повышает риск сердечного приступа или инсульта.

К тому же алкоголь может влиять на кровяное давление из-за его высокой калорийности, что приводит к увеличению веса.

Как снизить давление

Чтобы снизить артериальное давление, можно воспользоваться несколькими методами:

  • Здоровое питание - потребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов. Ограничьте потребление натрия (соль) и обработанных продуктов
  • Физическая активность - регулярные физические упражнения, как ходьба, бег, плавание или йога, могут значительно помочь снизить давление
  • Контроль веса - если есть лишний вес, его снижение может помочь снизить давление
  • Уменьшение стресса - практики релаксации, медитация, глубокое дыхание могут помочь уменьшить стресс и снизить давление
  • Отказ от курения и ограничение алкоголя

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