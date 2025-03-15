Алкогольные войны ЕС и США. Нужно ли запасаться спиртным и есть ли украинская альтернатива бурбону?

На днях ЕС ввели пошлину в размере 50% на американский виски, а США в свою очередь - 200% на вина и шампанское из стран ЕС . Таким образом алкоголь в США и ЕС может существенно подорожать.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, повлияет ли это на украинцев и стоит ли запасаться алкоголем.

Что произошло между США и ЕС

В качестве ответа на предыдущие торговые ограничения США для Европы, ЕС заявил о планах ввести 50-процентную пошлину на американский виски.

Президент США Дональд Трамп не остался в стороне, заявив о возможности введения 200-процентной пошлины на вина и шампанское из Европейского Союза. По его словам, это поддержит американских производителей алкоголя.

"Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольные продукты, происходящие из Франции и остальных стран ЕС. Это будет прекрасно для винного и шампанского бизнеса в США", - написал глава Белого дома. США могут ввести пошлину 200% на шампанское и вино из ЕС (скриншот)

Повлияет ли это на подорожание алкоголя в Украине

По словам экспертов алкогольных маркетов WineTime, украинский рынок спиртных напитков тарифные войны США и ЕС не должны затронуть.

"Скорее всего просто американские производители будут уменьшать объем производства. Для них это не критично. Мы не входим в ЕС, поэтому импортируем крепкие напитки напрямую, а не через транзит", - говорится в комментарии.

А вот в США стоимость может снизиться, в том числе и на вина.

"Цены могут снизиться, поскольку есть текущее производство, которое планируют реализовывать, чтобы покрыть свои расходы. Соответственно для того, чтобы освободить место для нового урожая, они могут снизить цены или искать новые рынки сбыта", - рассказывают в WineTime.

В долгосрочной перспективе цена за литр все может вырасти. Однако сейчас скупать ящиками американский бурбон и виски (Jim Beam, Wild Turkey, Woodford Reserve, Old Forester Jack Daniel's, Mellow Corn и другие) не стоит.

Есть ли альтернатива американскому крепкому алкоголю в Украине?

В Украине активно развиваются крафтовые производители алкогольных напитков. Но заменить американские напитки "своими силами" не получится.

"У нас производят высокого качества водку, развивается крафтовое производство крепкого алкоголя, но качественного виски в стиле "Бурбон" нет. Малые крафтовые производители изготавливают качественный продукт, однако в основном они ориентированы на вкус скотча или ирландского виски", - говорит сомелье по крепким напиткам Иван Бачурин.

В WineTime добавляют: крафтовые зерновые дистилляты не выходят широко на рынок, ведь маленькие производители не могут себе позволить лицензию, которая сейчас необходима.

"Если сравнить их с гигантами производителей США, стоимость литра существенно выше в Украине. Поэтому говорить о прямой конкуренции цена-качество сегодня рано", - объясняют эксперты.

Однако есть альтернатива, а именно выдержанные виноградные дистилляты, то есть бренди. В Украине работает довольно активное производство, которое может удовлетворить внутренний спрос.

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