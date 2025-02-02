Победительница "Холостяка" показала трендовые сапоги, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
Победительница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк" Инна Белень, которая после окончания шоу заметно похудела, продемонстрировала в сети стильный образ с ковбойскими сапогами.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши решило детальнее разобрать ее "лук" и рассказать, почему такая модель сапог должна быть в гардеробе каждой модницы.
Для повседневного образа победительница "Холостяка" выбрала короткое платье в бело-коричневую клетку, а также черную куртку-косуху. Дополнить их она решила трендовыми ковбойскими сапогами из светло-коричневой замши, а также миниатюрной бежевой сумочкой.
Скриншот
Почему ковбойские сапоги стали трендом
Возвращение ретро-стилей
Мода всегда циклична, и в 2025 году наблюдается возвращение к элементам 70-х и 80-х годов, когда ковбойские сапоги были на пике популярности. Ковбойские сапоги ассоциируются с американской культурой и ковбойским духом, что делает их частью возвращающегося винтажного стиля.
Вариант образа с ковбойскими сапогами и джинсами (фото: instagram.com/alicezielasko)
Элементы кантри и вестерн в моде
В последние несколько лет мы наблюдаем усиленный интерес к вестерн-стилю, который включает в себя не только ковбойские сапоги, но и другие элементы, такие как джинсы с бахромой, кожаные куртки и широкополые шляпы. Этот тренд продолжает набирать популярность в 2025 году.
Стильный образ с ковбойками (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)
Комфорт и универсальность
Ковбойские сапоги не только стильные, но и удобные, особенно с учетом их устойчивой подошвы и высококачественных материалов. В условиях современных модных тенденций, где комфорт становится все более важным, они становятся не только элементом декора, но и функциональной частью гардероба.
Вариант на каждый день (фото: instagram.com/aniyahmorinia)
Универсальность и адаптация
Современные ковбойские сапоги адаптированы под разные стили. Они могут быть как классическими кожаными, так и более современными с яркими принтами или из необычных материалов, что делает их подходящими как для повседневной носки, так и для вечерних выходов.
Ковбойские сапоги в тренде (фото: instagram.com/maddiebriell)
Ранее мы рассказали про украшения как главный акцент в образе.
Также Дорофеева, Никитюк и бывшая Остапчука показали идеи для стильных образов с юбками.