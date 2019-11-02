Тепло повертається: українців порадували прогнозом

Погода в Україні 2 і 3 листопада буде непростою - у суботу очікується сильний вітер до штормових значень, який принесе на наступний день потепління. На вихідних суттєві опади малоймовірні, хіба що на Заході місцями прогнозуються невеликі дощі. Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook.

Експерт попереджає українців про потужні пориви 2 листопада до 20 метрів на секунду.

Вітер розгуляється практично по всій території країни, хіба що обійде стороною східні області. Напрямок вітру - південний.

"Але разом із вітром йде і потепління", - розповіла Діденко.

В Україні з 3 листопада очікується потепління - карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Очікується, що тепла погода триватиме весь тиждень. При цьому варто звернути увагу, що це потепління супроводжуватимуть дощі.

Додамо, що за прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру в суботу температура повітря вдень складе в середньому близько +1... +6 градусів, на Закарпатті та крайньому півдні очікується до +11 градусів.

В Україні 2 листопада збережеться холодна погода з сильним вітром - метеокарта (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

У неділю по країні потеплішає - стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів вдень, а в південних районах Одеської області, на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується до +16 градусів. Водночас на Сході буде прохолодніше - в цих регіонах очікується до +9 градусів максимум, а в нічний час буде зимно - від -3 до -8 градусів.

3 листопада парасольки краще не забувати при виході на вулицю жителям західних та деяких районів північних областей.

В Україні з 3 листопада прогнозується потепління - метеокарта (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

У столиці на вихідних опади не прогнозуються, хіба що вночі 3 листопада місцями можливий невеликий дощ. У Києві також буде сильний вітер - можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в суботу вдень становитиме +6... +8 градусів, в неділю очікується +10... +12 градусів і в темний час доби від +3 до +5 градусів.