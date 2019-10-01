Тепло відлітає: синоптики попередили про сильне похолодання

Погода в Україні у середу, 2 жовтня, очікується теплою і комфортною в більшості областей країни. Деякі регіони накриє сильним штормовим вітром, з поривами до 12 м/с. Крім того, синоптики попереджають, що 2 жовтня – це останній теплий день, після нього – почнеться різке похолодання у багатьох областях.

Погода на сході України очікується сонячна і тепла, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, удень повітря прогріється до +18 +22 градусів.

У південних областях можлива невелика хмарність, без опадів. Вночі температура повітря буде коливатися від +8 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +24 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +9 +11 градусів, вдень повітря нагріється до +22 +24 градусів.

На півночі України очікується тепла і сонячна погода, опади не прогнозуються. Вночі +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +20 +22 градусів.

У західних областях буде сонячна, ясна погода, без опадів. Вночі від +7 до +10 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +21 +23 градусів, у кількох областях очікується до +24 +25 градусів.

В центральній частині країни без опадів, сонячно. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів.

У Києві 2 жовтня синоптики прогнозують сонячну і ясну погоду, без опадів. Уночі буде прохолодно, +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +20 +22 градусів.

Карта погоди на 2 жовтня

А ось у четвер, 3 жовтня, частину України затягне дощами, і денна температура повітря різко опуститься до +12 +14 градусів. Сонячна і суха погода збережеться тільки на півдні і сході України – туди дощі доберуться у п'ятницю, 4 жовтня.

Карта погоди в Україні на 4 жовтня