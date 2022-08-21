ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тепло, світло і вода: у Києві розповіли про підготовку до аварійних ситуацій взимку

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 серпня 2022 21:45
Тепло, світло і вода: у Києві розповіли про підготовку до аварійних ситуацій взимку Фото: у Києві готуються до можливих позаштатних ситуацій в опалювальному сезоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві готуються до опалювального сезону в умовах російської повномасштабної війни, з можливими надзвичайними ситуаціями і загрозою аварійних відключень різних об'єктів критичної інфраструктури. Влада столиці розробила план дій для ліквідації наслідків таких НП.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Чиновник переконаний, що подібні механізми і плани дій щодо реагування на можливі відключення ТЕЦ готують у всіх містах, враховуючи особливості та специфіку інфраструктури на місцях.

"Є загальнонаціональний план, який працює в цьому напрямку, але я не думаю, що тут все можна говорити", - сказав він.

Пантелєєв при цьому назвав основні заходи підготовки Києва до НС і різних позаштатних ситуацій під час майбутнього опалювального сезону.

"Ми закуповуємо резервне паливо-мазут поряд з газом - щоб була можливість альтернативно працювати", - зазначив чиновник.

Також він додав, що в столиці "йдуть шляхом пересувних котелень для надзвичайних ситуацій".

"Вони будуть мобільними і зможуть оперативно приєднатися до школи, але школи не пріоритет. Йдеться про лікарні, пологові будинки тощо", - звернув увагу Пантелєєв.

Заступник голови КМДА зауважує, що столиця грунтовно готується до різних аварійних і позаштатних ситуацій в зимовий час, і вже "є чіткий план", за яким ведеться робота.

"Цей план підкріплений фінансуванням. Всі заходи, які будуть необхідні в разі надзвичайної ситуації, щоб працювати, ми зробимо. Це стосується і водопостачання, і електроенергії, та, звичайно, тепла", - резюмував Пантелєєв.

Раніше ми розповідали, де в Україні не буде опалення та як готуються в областях до зими в умовах війни.

Додамо також, перед цим у Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Опалювальный сезон
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя